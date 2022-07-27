Следователи отдела полиции Уланского района ставят достижения своего коллеги в пример молодым сотрудникам.

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, расследование преступления – это сложный и порою очень запутанный процесс. Обычно в нём принимает участие целая команда профессионалов. Это оперативные сотрудники, криминалисты и различные эксперты. Все они выполняют важные функции, однако главным специалистом в расследовании является именно следователь. Ведь он должен отлично разбираться в законодательстве, уголовном и уголовно-процессуальном праве, обладать аналитическим мышлением, а также знать основы психологии, чтобы найти подход к разным людям.

Одним из таких следователей является капитан полиции Сымбат Токашов. Он несёт службу в следственном отделении Уланского районного отдела полиции.

Как и многие мальчишки, Сымбат с детства мечтал стать полицейским. Поэтому после окончания школы вопрос с выбором профессии для него был уже решён. Он поступил в ВКГУ им. С. Аманжолова на юридический факультет. Окончив вуз в 2013 году, будущий следователь занялся сбором документов для поступления в органы внутренних дел.

– Путь к мечте не был для меня лёгким, – признаётся капитан полиции. – Но передо мной стояла цель, и я чётко и сознательно шёл к ней.

Службу в должности следователя Сымбат начал в 2015 году. По словам коллег, в работе он сразу проявил себя как грамотный сотрудник и позже был закреплён за расследованием тяжкой категории уголовных дел.

За время службы в адрес Сымбата Токашова поступило множество благодарных отзывов. Сослуживцы ставят его в пример молодым полицейским. Они отмечают, что отличительной чертой их коллеги является умение работать с гражданами всех категорий.

Капитан Токашов за время службы в полиции научился грамотно распределять своё время и помимо отличного работника заслужил ещё и звание отличного семьянина. Сымбат вместе с супругой Махаббат воспитывают троих детей. Семья поддерживает его начинания, а старшая дочь Мадина с радостью принимает участие во всех конкурсах, которые проходят в отделе полиции. На своих рисунках она всегда изображает папу настоящим героем.

Ерик Абитов

Уланский район