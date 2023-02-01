Путь к консенсусу

28 января отметили профессиональный праздник специалисты в области медиации. Современный и рациональный способ разрешения конфликтов с помощью медиатора в ВКО становится всё более востребованным.

В минувшие выходные юристы-медиаторы области отмечали значимую для Казахстана дату. 28 января 2011 года в республике приняли Закон «О медиации», который вступил в силу пятого августа того же года.

– Медиация – это процедура урегулирования спора или конфликта путём добровольных переговоров при участии нейтральной стороны – медиатора, – объясняет ассоциированный профессор кафедры Юриспруденции, кандидат юридических наук ВКУ имени Сарсена Аманжолова, директор представительства РОО «Национальная Палата Медиаторов» по ВКО Марианна Дячук. – Медиация существует много веков в различных формах. И сегодня в своём современном виде пользуется популярностью и признанием в развитых странах уже несколько десятилетий. В нашем регионе на сегодня этот способ разрешения конфликтов осуществляется в кратчайшие сроки и на высоком уровне.

Медиация в отличие от судебного процесса ориентирована не столько на конфликт (выяснение кто прав, а кто виноват), сколько на поиск конструктивных решений. В суде стороны действуют друг против друга, а при медиации – сотрудничают. Достоинства переговоров – низкий уровень расходов и экономия времени. Суд предполагает длительное решение вопроса, которое может затянуться на месяцы. На решение спора медиатору даётся от 30 до 60 дней. Кроме того, медиация обеспечивает конфиденциальность.

– По статистике, большинство мировых примирительных процедур (более 80 процентов споров) разрешается с участием медиатора, – отметила Марианна Дячук. – И обжалования соглашений на основе медиации практически нет.

С помощью медиации люди разрешают межкорпоративные и внутрикорпоративные споры, споры в банковской и страховой сферах, конфликты на работе или в семье. Также медиаторы могут помочь при разногласиях, связанных с авторским правом и интеллектуальной собственностью и во многих других случаях.

– Много примеров по разрешению семейных вопросов, – рассказывает директор представительства РОО «Национальная Палата Медиаторов» по ВКО. – Это может быть определение места жительства ребёнка, порядок общения с детьми, семейно-бытовые конфликты. Есть примеры по бракоразводным процессам, когда удалось сохранить семьи или безболезненно развестись и разделить имущество. «Цивилизованный развод» я зачастую называю такие случаи.

Как отмечает Марианна Дячук, в настоящее время востребованность профессиональных медиаторов возросла. Более того, многие абитуриенты всё чаще выбирают для себя именно это направление в образовании.

– На базе университета имени Сарсена Аманжолова работают юридическая клиника и студенческая служба медиации «Консенсус», – говорит Марианна Дячук. – Вопросы поступают не только от студентов и работников университета, но и жителей города. Учащиеся работают с кураторами, преподавателями кафедры юриспруденции. Мы всегда стараемся принять в работу поступающие обращения.

Лилия Дроздова

Фото из архива Марианны Дячук