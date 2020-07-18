Волонтеры-энтузиасты из Алматы отправились в пешую экспедицию на родину великого Абая Кунанбайулы – в Жидебай. Экспедиция стартовала 12 июня. «Путь к Абаю» – такое название получил проект, призванный привлечь интерес подрастающего поколения к историческому, культурному и духовному наследию казахского народа.

Волонтеры поставили перед собой цель преодолеть расстояние в 1100 километров. Экспедиции был придан официальный статус, а самим волонтерам вручены флаги Алматинской области и «Рухани жаңғыру» для доставки их на родину великого классика.

Под эгидой Года волонтёра и в честь юбилея Абая Кунанбайулы, который вместе с казахстанцами отмечают во всем мире, в стране проходит множество мероприятий. Однако, в связи с пандемией коронавируса, большинство из них – в онлайн-формате.

Братья-волонтёры Дамир и Даулет Кушеевы решили совершить пешую экспедицию на родину Абая из Алматы, чтобы добавить реальных красок и впечатлений этому знаменательному событию и ещё раз напомнить всему миру о приближающемся юбилее великого сына казахского народа.

Инициатором проекта «Путь к Абаю» стал Дамир Кушеев, который занимался активной волонтёрской деятельностью во время первой волны коронавируса, доставляя продовольственные корзины нуждающимся семьям и участвуя в различных благотворительных проектах. Он решил объединить два важных события этого года: 175-летие Абая и Год волонтёра, отправившись в продолжительное пешее путешествие. Волонтёры намерены посетить мавзолей великого земляка и сакральные места, в частности медресе, в котором учился Абай, и места его проживания. Изначально в составе экспедиции было четверо участников, однако двое из них не выдержали психологической нагрузки и, сойдя с маршрута экспедиции на 400 километре, вернулись назад. Дамир же с братом Даулетом решили во что бы то ни стало дойти до назначенного места и, преодолев все встречающиеся на пути трудности, завершить начатое.

В экспедицию волонтёры вышли впервые. Подобного опыта ранее ни у кого из молодых людей не было. Потому к первой в жизни экспедиции они готовились тщательно. Несколько дней проходили «тренировочный» путь в 30 километров. В дорогу собрали всё необходимое: медикаменты, не портящиеся продукты питания, запас воды, одежду и прочие необходимые вещи. Впрочем, отсутствие опыта всё же отразилось. Волонтёры не учли все нюансы экспедиции – встречный степной ветер, сильную жару, тяжелые сумки и усталость. В рационе ежедневно лишь тушенка и хлеб. И казалось, что сил не хватает. Однако времени для отдыха нет. Останавливалась экспедиция лишь на ночлег, в остальное время путники изучали новые места и, конечно, заводили новые знакомства.

Многие из тех, кто встречался им на пути, задавались вопросом, почему бы не отправиться на родину Абая на автомобиле. Ответ у волонтеров один: пройти весь путь пешком куда интереснее, да и от поездки на машине не будет столько впечатлений. Пешая экспедиция дает возможность ближе ознакомиться с местным колоритом, пообщаться с жителями и как можно больше узнать о родной стране.

– У нас не было серьезной подготовки. Мы, конечно же, знали, что будут трудности, но не учли, например, погодные и дорожные условия, – рассказал руководитель проекта Дамир Кушеев. – Я, конечно, бывал раньше в ВКО, ездил в Семей. Приезжал также отдыхать на Алаколь. Многие у нас сейчас спрашивают, почему мы не воспользовались транспортом, ведь на машине преодолеть расстояние от Алматы до ВКО можно за день. Суть нашего проекта была в том, чтобы пройти именно пешком и преодолеть все испытания, посмотреть на свою страну под другим ракурсом. Согласитесь, проезжая на машине, можно многого не заметить, не узнать, какие люди живут в том или ином городе, районе или ауле. За время нашего путешествия мы обрели много новых друзей и тепло пообщались с местными жителями. Так как мы не профессионалы, перед тем, как отправиться в экспедицию, мы два раза выходили налегке, без вещей, на дневную и ночную тренировку. В среднем, в день проходили по 30 км. Проанализировав, я решил, что, выйдя в настоящую экспедицию, мы будем проходить примерно столько же. Ровно месяц идем, толком даже не отдыхаем. Останавливаемся лишь на ночлег.

В Восточный Казахстан экспедиция прибыла 8 июля. Как не раз отметили волонтеры, главная ценность – в новых знакомствах. Местные жители с особым гостеприимством принимают долгожданных гостей. Именно долгожданных, поскольку многие следят за передвижением ребят в социальной сети Instagram, где команда публикует дневники путешествия на родину Абая и делится с подписчиками фотографиями и впечатлениями. Проезжающие мимо машины, видя туристов на трассе, останавливаются, интересуются, нужна ли помощь, и желают доброго пути. Помогают команде волонтеров местные жители не только словом, но и делом. Их снабжают продуктами питания, водой и прочими необходимыми для путешественников атрибутами.

– За время экспедиции мы в очередной раз убедились, что и в сложные времена, как сейчас, люди помогают друг другу, – говорит Дамир. – Везде руку помощи нам протягивали водители, дорожные строители, сельские жители. Как-то перед нами остановилась машина, из которой вышел молодой человек, возвращавшийся с Алаколя, сказал, что видел нас в Instagram и… поделился продуктами. На нашем пути встречаются только хорошие люди, и это факт. Такие встречи вселяют в нас уверенность в правильности нашего пути.

Не помешал путешественникам и коронавирус, а значит, экспедиция, говорят они, удалась. Волонтёры уверены: если загореться желанием и поставить перед собой цель, преграды «улетучатся» сами собой.

– Нам очень повезло, ведь, когда мы вышли в экспедицию, никакого ажиотажа уже не было. По тем населенным пунктам, по которым мы прошли, нигде блок-постов не было. Нас предупредили о том, что есть вспышка вируса в Аягозе и Семее. Мы решили, что в Аягоз заходить не будем, пойдем в сторону Жидебая. Наша основная цель – посетить мавзолей Абая, отдать дань его памяти, – подчеркнул Дамир.

За время экспедиции путешественники много повидали, впечатлились красотами нашего края и достопримечательностями Востока. Например, посетили один из интересных объектов Восточного Казахстана – буддийский храм. Побывали у подножия памятника героям «Черкасской обороны» в селе Койлык и у мемориала Шынкожи батыра, расположенного в Аягозском районе.

– Говорят, что поддержать человека – не менее важно, чем помочь ему решить проблему. Именно искренняя поддержка дает силы двигаться дальше, жить и действовать. Спасибо жителям за отзывчивость, за чудесную экскурсию. Спасибо за то, что услышали и поняли, смогли выбрать нужные слова, окрылить, – в очередной раз благодарят волонтеры местных жителей.

Заглянуть в дневники пешего путешествия можно на странице в социальной сети Instagram @damir_za_mir_almaty. Волонтёры надеются, что своим начинанием в столь непростое время им удастся внести свой вклад в пропаганду культурного наследия своей Родины и приобщить молодежь к изучению истории своего народа.

Наргиза Омарканова