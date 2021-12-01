Путь Елбасы – путь Независимого Казахстана

Одно из ключевых достижений независимого Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева – создание социально ориентированного государства. Исторические заслуги и роль Елбасы в становлении суверенного государства обсудили на круглом столе, посвящённом Дню Первого Президента РК.

В стенах Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова собрались представители научной интеллигенции, чтобы обсудить стратегическую роль Нурсултана Назарбаева, под руководством которого проходило становление новой системы государственного управления, находились решения системных проблем в экономике, был запущен процесс формирования казахстанской государственности.

Как отметила в своём выступлении кандидат социологических наук Элеонора Столярова, когда в результате непростых исторических перипетий Казахстан обрёл независимость, это была не только большая радость, но и огромный риск, ведь никто не знал, как это – быть независимыми. Она сравнила обретение независимости с взрослением, когда за каждый свой шаг человек полностью берёт на себя ответственность. Только здесь основная тяжесть ответственности легла на плечи Первого Президента Республики Казахстан. Это был момент исторической неопределенности. Нурсултану Назарбаеву необходимо было найти собственный путь, который бы сочетал как элементы политической и экономической либерализации, так и укрепление государственных институтов при всеобъемлющей поддержке населения страны. Именно благодаря выдающимся способностям политика и дипломата, а также лидерским качествам Нурсултана Назарбаева Казахстану удалось избежать внутриполитической дестабилизации и экономических катаклизмов. В национальном многообразии жителей Казахстана первый руководитель страны разглядел не фактор риска, о котором говорили все зарубежные эксперты, а невероятный источник будущего развития.

– Полиэтничность нашего государства сегодня мы воспринимаем как безусловное богатство. Но в тот момент зарубежные эксперты рассматривали этот фактор, как взрывоопасный, который не позволит государству и обществу сохранить своё единство. Однако Нурсултан Назарбаев сделал этот фактор основной ценностью, превратил потенциально рисковый ресурс в один из важнейших аспектов сегодняшнего общего капитала, – отметила кандидат социологических наук.

Путь, выбранный Первым Президентом страны и направленный на построение социального государства и гармоничной жизни всех представителей этнических групп, позволил не только увидеть перспективы дальнейшего внутреннего развития, но и обеспечил уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества. Республика установила дипломатические отношения со 130 государствами и Европейским союзом. А у молодёжи появился шанс проявить себя за рубежом благодаря международной образовательной стипендии «Болашак».

– Программа дала более десяти тысячам казахстанцев возможность обучиться в ведущих странах мира, в том числе США, Англии, Сингапуре. Сейчас многие из них занимают руководящие должности, становятся заместителями акимов областей, акимами городов, – отметил ректор Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Мухтар Толеген.

Ещё одна грань истории страны заключается в инициативах первого руководителя государства. Благодаря миротворческой деятельности и глобальным инициативам Елбасы Казахстан заложил основу для международного сотрудничества. Об этом подробно рассказала в ходе круглого стола преподаватель социально-гуманитарных дисциплин ВКУ им. С. Аманжолова Айгуль Жиренова. Первый Президент Казахстана высказал идею о созыве совещания по мерам доверия в Азии на 47-й сессии Генассамблеи ООН в 1992 году, а спустя десять лет в Алматы состоялся первый саммит. По словам Айгуль Жиреновой, площадка стала новым форматом сотрудничества в сфере безопасности на азиатском континенте, поскольку в условиях новых вызовов и рисков данная организация позволила обеспечить эффективный механизм превентивной дипломатии, коллективного поиска решений по укреплению региональной безопасности.

В своём выступлении спикер напомнила, что одной из главных инициатив Нурсултана Назарбаева стало решение о закрытии Семипалатинского ядерного полигона. Отказавшись по собственной инициативе от ядерного оружия, молодое государство приобрело право выступать с мирными инициативами на мировой арене. Казахстан получил гарантии безопасности от ядерных держав, их помощь в ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском полигоне, завоевал высокое доверие политического сообщества. А в 2016 году Елбасы провозгласил манифест «Мир. XXI век», призывающий мир к 2045 году полностью отказаться от ядерного оружия.

Нурсултан Назарбаев инициировал проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий, где впервые в истории представители различных конфессий пожали друг другу руки.

Казахстан успешно участвует в миротворческих миссиях. В 2000-х годах Казбат участвовал в миротворческих операциях Международных сил коалиции в Иране, в 2015 году выступил в качестве военных наблюдателей в ряде стран Восточной Африки. В 2018 году республика приняла участие в миротворческой миссии с мандатом ООН, тогда казахстанские военные выполняли задачи в составе временных сил ООН в Ливане в составе большого индийского батальона. В 2017 – 2018 годах Казахстан председательствовал в Совете безопасности ООН.

– Высокую оценку деятельности Нурсултана Назарбаева давали мировые лидеры, отмечая, что под руководством Елбасы Казахстан стал одним из самых стабильных государств в мире. Всё это говорит о редком политическом таланте Первого Президента страны, – подчеркнула Айгуль Жиренова.

В завершение круглого стола состоялась презентация книги «Ұшқыннан жалын лаулайды», написанная талантливыми студентами Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова. В специальном выпуске книги, посвящённом 30-летию Независимости Республики Казахстан, опубликованы стихи молодых поэтов региона, повествующие об обретении суверенитета и становлении государства.

Дарья Антон

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