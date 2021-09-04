В Восточно-Казахстанской области стартовал чемпионат Республики Казахстан по многодневной велогонке «Путь Абая».

Как отмечают организаторы – Министерство культуры и спорта РК, Национальный олимпийский комитет РК, Федерация велосипедного спорта ВКО, областной акимат, многодневная велогонка на шоссе проводится для популяризации велосипедного спорта, совершенствования мастерства спортсменов и выявления сильнейших гонщиков страны для участия в рейтинговых международных соревнованиях.

В гонке, которая продлится до 9 сентября, принимают участие 60 спортсменов из 12 регионов. Восточно-Казахстанскую область представляют шесть велогонщиков.

– Наш регион выбран неслучайно для проведения чемпионата Республики Казахстан по многодневной гонке «Путь Абая», – поделился главный судья соревнований Рашид Хакимов. – Разнообразный рельеф позволит испытать свои силы, а также подготовиться к участию в более масштабных соревнованиях. Ведь победа здесь – путёвка в сборную Казахстана и возможность участвовать в чемпионате мира.

К слову, в планах – проводить велогонки на международном уровне, чтобы знали о нашем выдающемся земляке Абае Кунанбайулы. Реализовать задуманное станет возможно, когда улучшится эпидситуация в мире.

Отметим, что велогонка проходит со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Торжественное закрытие и награждение победителей состоятся 9 сентября.

Александра Исаева

Фото из открытых источников