Пусть подвиг станет примером

Матери пограничника из ВКО, героически погибшего на таджикско-афганской границе, вручили медаль «За укрепление границ государств-участников СНГ».

Совет командующих Пограничными войсками государств-участников СНГ – международная организация, созданная главами государств СНГ 6 июля 1992 года для решения вопросов охраны внешних границ и обеспечения на них устойчивого положения.

Раджан Батрканов служил в составе Курчумского взвода казахстанского сборного батальона. Он погиб 28 сентября 1994 года на таджикско-афганской границе. Первым принял ожесточённый бой, спас сослуживцев и открыл путь к победе в бою.

– Сын с малых лет рос умным и любознательным, любил читать книги, в том числе сказания о героях. Окончив школу, отправился исполнять свой воинский долг. Был настоящим патриотом. На таджикско-афганской границе погиб смертью храбрых, приняв выстрел в грудь, чтобы спасти своих сослуживцев. Спасибо, что не забываете о подвиге Раджана. Пусть настоящий подвиг моего сына станет примером для подрастающего поколения, – сказала мать героя Кизат Батрканова.

Отметим, что решение о награждении медалью героя-пограничника принял Совет командующих пограничными войсками 11 пограничных ведомств государств СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Флора Левина

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Семей