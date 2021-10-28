Пульс эпохи в имени героя

В университете Алихана Букейханова в Семее прошла презентация книги российского учёного, доктора исторических наук, профессора Виктора Козодоя «Алихан Букейханов: человек-эпоха».

Примечательно, что учёный-историк выбрал местом официальной презентации своей книги именно Семей – исторический центр Алашординского движения, и университет, который с недавних пор носит имя выдающегося государственного и общественного деятеля.

В торжественном мероприятии приняли участие представители городской интеллигенции, учёные, преподаватели и учащиеся высших учебных заведений, представители администрации города, политических партий и общественных объединений.

– Я очень взволнован и не ожидал, что будет такой тёплый приём, – сказал Виктор Козодой. – Благодарю руководство вуза, лично ректора за высокую оценку моей работы. Ранее я планировал, что презентация книги будет в Новосибирске, поскольку книгу я писал для российского читателя, но после возникла идея презентовать книгу в Семее. Символично, что первая в России книга об Алихане Букейханове впервые презентована именно в Семее. Это очень знаковый момент. Конечно, каждому автору хочется, чтобы его книгу читали и приняли. Потому эмоции сейчас переполняют. Поздравляю казахстанцев с 30-летием Независимости, основу которой заложил герой моей книги.

Эта книга – результат упорных исследований автора, проведённых в период с 2019 по 2021 год, посвященная биографии и историческому значению личности Алихана Букейханова. В книгу включены источники, материалы и факты, в том числе и ранее не использованные в научном обороте архивные документы, воспоминания, мемуары политических и государственных, партийных и военных деятелей, публикации в газетах и журналах тех лет. Книга предназначена для историков, обществоведов, политологов, студентов и для широкого круга читателей.

Флора Левина

Фото автора

Семей