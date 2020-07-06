«Тотальный экономический коллапс поставил на грань выживания абсолютное большинство населения. Многие эксперты предрекали нам межэтнические конфликты и потрясения. Но мы доказали всему миру, что достойны жить в своей собственной, независимой стране в условиях мира и согласия. Мой ключевой принцип «сначала экономика, потом политика» доказал абсолютную правоту».

Нурсултан Назарбаев

(внеочередной ХІХ съезд парти Nur Otan)

Построив сильный Казахстан и предложив долгосрочный план по выведению страны на лидирующие позиции, Нурсултан Назарбаев реализовал вековые чаяния народа о независимом, стабильном и уважаемом государстве. Определив основные перспективы развития Казахстана, Первый Президент создал основу для уверенности казахстанцев в своем завтрашнем дне.

Елбасы заложил крепкий фундамент независимого Казахстана. Благодаря этому страна уверенно развивается, последовательно преодолевая все внешние вызовы. За короткое с точки зрения истории время Казахстан совершил мощный рывок из никому не известной постсовесткой территории в число 50 лидирующих стран мира.

Сугубо прагматичный подход, предполагающий конкретные дела, сохранение устойчивости всей системы, стратегическое планирование и поэтапное развитие, позволил Казахстану за 30 лет добиться впечатляющих результатов в построении новой рыночной модели. Благодаря непрерывному процессу трансформации и глубоким системным реформам во всех сферах общества в мире заговорили о «казахстанском чуде», главным творцом и автором которого является Первый Президент Казахстана.

Исторический феномен Нурсултана Назарбаева заключается в том, что в сложнейших условиях он сумел консолидировать потенциал нации и мобилизовать общество на мощный прорыв в будущее, получивший образное название – «прыжок казахстанского барса».

Рост

экономики

До обретения независимости Казахстан был в середине списка союзных республик по показателю ВВП на душу населения и по другим показателям социально-экономического развития. Сейчас наше государство занимает на постсоветском пространстве, если исключить страны Балтии, которые являются членами ЕС, второе место после России: то есть Казахстан обогнал страны Южного Кавказа, Белоруссию. Опередил и Украину, хотя численность ее населения более чем в два раза превышает численность населения Казахстана.

В советское время Казахстан не был первой республикой и по научному потенциалу. Например, чтобы защитить диссертацию, нужно было ехать из Алма-Аты в Ташкент. Огромное внимание Первый Президент РК – Елбасы уделил вопросам образования и науки. В первую очередь, это подготовка специалистов в самых престижных вузах мира из числа молодежи из простых семей. Возникли очаги новой науки и образования – в частности, «Назарбаев Университет» и система интеллектуальных школ новой формации. Это стало одним из важнейших стимулов для создания динамичной современной

экономики.

Промышленное сердце

республики

Сильные регионы – основа процветающего государства. Восточный Казахстан – один из крупнейших промышленных центров республики. Флагманами отрасли цветной металлургии являются ТОО «Казцинк», АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», ТОО «Корпорация «Казахмыс», АО «Ульбинский металлургический завод» и другие, с каждым годом наращивающие положительную динамику производственного потенциала.

Стержнем всей экономической политики государства Елбасы выбрал курс на новую индустриализацию, развитие производства и уход от сырьевой зависимости, что позволит войти в число 30 наиболее развитых стран мира. В рамках этой программы действующими предприятиями Восточно-Казахстанской области были внедрены системы бережливого производства, элементов роботизации и автоматизации, модернизация технологических линий.

Нурсултан Назарбаев во время каждого своего рабочего визита в Восточно-Казахстанскую область посещал промышленные площадки, общался с трудовыми коллективами, всегда задавая новый ритм начинаниям, направленным на дальнейшее процветание региона и государства.

За несколько лет индустриализации в Казахстане сформировалась новая модель экономического роста. В обрабатывающем секторе были привлечены десятки миллиардов долларов инвестиций, созданы сотни тысяч новых рабочих мест.

На полную мощность

Первый Президент Казахстана нередко давал символический старт новым производственным объектам в ВКО, открытым в рамках реализации региональной Карты индустриализации. В 2014 году ему было представлено ТОО «Усть-Каменогорский завод технологического оборудования», которое специализируется на выпуске продукции, предназначенной для предприятий теплоэнергетического комплекса, строительной индустрии и металлургии.

Примером реального воплощения намеченного Елбасы курса на индустриализацию стал запуск медеплавильного цеха медного завода на Усть-Каменогорской металлургической площадке «Казцинка». Этот проект был внедрен в рамках реализации большого проекта Карты индустриализации Казахстана «Новая металлургия» и стал одним из 30 прорывных проектов Казахстана.

В 2018 году Нурсултан Назарбаев посетил завод по производству промышленного оборудования «SV» ТОО «Силумин-Восток». Предприятие специализируется на оказании инжиниринговых услуг в сферах строительства и инфраструктуры, машиностроения, энергетики, металлургии, горнодобывающей и нефтехимической промышленности.

На протяжении нескольких лет на крупных промышленных объектах ВКО проходили телемосты с участием Первого Президента Казахстана – Елбасы, где в онлайн-режиме он давал старт началу реализации новых проектов в рамках программы индустриализации.

В 2016 году в Восточно-Казахстанской области телемост прошел на базе гигантов промышленной отрасли страны – ТОО «Казцинк», АО «УМЗ», ТОО «KAZ Minerals Aktogay», AO «KEGOC».

На территории АО «УМЗ» Елбасы дал символический старт началу строительства завода по производству ядерного топлива для атомных станций мощностью 200 тонн топлива в год.

Два года назад, во время общенационального телемоста «Вторая пятилетка индустриализации. Сделано в Казахстане», Первый Президент РК запустил 17 инфраструктурных проектов. Первым из них стал завод по переработке золотой руды Бакырчикского горнодобывающего предприятия в Восточно-Казахстанской области.

Во время одного из визитов в регион Нурсултан Назарбаев назвал Восточный Казахстан яркой жемчужиной страны, отмечая не только его природные красоты, но и то, что промышленные предприятия являются оплотом индустрии, а металлургические заводы и горно-обогатительные комбинаты региона – гордостью Казахстана.

В фокусе –

социальные

вопросы

За годы независимости в Казахстане создан крепкий фундамент социального государства. Пять социальных инициатив, выдвинутых Нурсултаном Назарбаевым, успешно реализуются в Восточном Казахстане. Они касаются насущных вопросов жизнедеятельности населения, которые имеют первостепенное значение для каждого человека. Это качественное здравоохранение, образование, обеспечение каждой семьи жильем, развитие массового спорта, строительство дорог, развитие энергетики, расширение микрокредитования для развития массового предпринимательства, что особенно важно для сельской местности, увеличение грантов для получения высшего образования выпускниками школ, обеспечение их общежитиями и многое другое. Регион с каждым годом набирает темпы развития, растет уровень жизни и благосостояния восточноказахстанцев, область динамично развивает социальную и экономическую сферу.

Во время своих рабочих визитов Нурсултан Назарбаев принимал участие в открытии нового здания областного драматического театра, построенного в областном центре в 2015 году. В Семее посещал Центр ядерной медицины.

Стоит отметить, что медицинские учреждения области на протяжении нескольких последних лет были укомплектованы уникальным поликлиническим и диагностическим оборудованием. В этом Нурсултан Назарбаев лично убедился, посетив в Усть-Каменогорске Центр крови, Центр матери и ребенка, первый в стране Центр роботизированной хирургии, который был открыт на базе первой городской больницы, и многие другие объекты здравоохранения.

Благодаря политике

Первого Президента РК, основой которой всегда являлась забота о гражданах, Казахстан смог совершить значительный рывок в своем развитии. Стабильная экономика, стабильная политика, стабильное общество – это курс, проложенный Нурсултаном

Назарбаевым, по которому наше суверенное государство следует по сей день.

Аида Жумекенова

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