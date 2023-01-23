Прятался у соседей

Находившегося в международном розыске преступника задержали в Восточно-Казахстанской области.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКП ДП ВКО совместно с УПЭ ДП ВКО в Усть-Каменогорске задержали преступника, который длительное время скрывался от правоохранительных органов Республики Таджикистан.

– 27-летний мужчина находился в розыске за мошенничество, – пояснили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – В августе 2021 года, под предлогом приобретения для потерпевшего визы в Республику Латвия, злоумышленник обманным путём получил от него 2325 долларов США.

В отношении мошенника УМВД Согдийской области Республики Таджикистан было заведено дело по статье 47 части 2 УК РТ с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако, чтобы избежать наказания, молодой человек скрылся.

Спустя некоторое время местонахождение обвиняемого было установлено на территории Восточно-Казахстанской области. В январе этого года стражи порядка задержали и депорти

Александра Исаева