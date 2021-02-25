Прямое попадание

Аягозские артиллеристы повышают свои профессиональные навыки.

Как сообщает пресс-служба Аягозского гарнизона, на учебно-тренировочном полигоне «Майлин» личный состав артиллерийского дивизиона успешно справился с заданиями учебно-боевой подготовки.

Стрельба из самоходной артиллерийской установки позволила военнослужащим закрепить на практике все знания, полученные во время теоретических занятий, проводимых в пунктах постоянной дислокации.

Занятия стрельбой из установок особенно важны для молодых офицеров и военнослужащих срочной службы. Так как многие из них впервые произвели боевую стрельбу из тяжёлой боевой машины, которая сегодня находится на вооружении.

В ходе полевых учений приняты во внимание меры технической безопасности личного состава, соблюдены санитарные меры.

– Во время огневой подготовки личный состав дивизиона отработал слаженность действий. Особое внимание также уделялось поражению цели выстрелом с минимальным зарядом боеприпасов, – рассказал командир 3-го самоходного артиллерийского дивизиона майор Ануар Амергалинов.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район