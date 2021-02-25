Вести из районов

Прямое попадание

25.02.2021
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Аягозские артиллеристы повышают свои профессиональные навыки. 

Как сообщает пресс-служба Аягозского гарнизона, на учебно-тренировочном полигоне «Майлин» личный состав артиллерийского дивизиона успешно справился с заданиями учебно-боевой подготовки. 

Стрельба из самоходной артиллерийской установки позволила военнослужащим закрепить на практике все знания, полученные во время теоретических занятий, проводимых в пунктах постоянной дислокации. 

Занятия стрельбой из установок особенно важны для молодых офицеров и военнослужащих срочной службы. Так как многие из них впервые произвели боевую стрельбу из тяжёлой боевой машины, которая сегодня находится на вооружении. 

В ходе полевых учений приняты во внимание меры технической безопасности личного состава, соблюдены санитарные меры. 

– Во время огневой подготовки личный состав дивизиона отработал слаженность действий. Особое внимание также уделялось поражению цели выстрелом с минимальным зарядом боеприпасов, – рассказал командир 3-го самоходного артиллерийского дивизиона майор Ануар Амергалинов. 

Гульжан Естаева 

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона 

Аягозский район 

25.02.2021
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