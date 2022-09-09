Прозрачный мёд под названием «белковка»

В ближайшую субботу планируется проведение в Усть-Каменогорске традиционной осенней ярмарки мёда, которая выливается в настоящий фестиваль для пчеловодов, а также любителей сладкой продукции.

Для истинных ценителей ароматного нектара или побочной продукции пчеловодства это означает настоящее пиршество. Ярмарка на самом деле будет в областном центре гудеть, как растревоженный пчелиный рой. Жители и гости города, образно говоря, слетятся к торговым рядам, словно крылатые труженицы, почуявшие запах сладкого.

Сразу подчеркнём, что в Восточном Казахстане очень взыскательные и разборчивые покупатели, когда дело касается покупки мёда и сопутствующей продукции. Здесь о вкусах не спорят, однако следует также признать, что не бывает плохого мёда. Каждый сорт по-своему полезный и вкусный, независимо от разных мест его происхождения.

На вкус и цвет

В последние годы гурманы распробовали акациевый мёд, что пользуется устойчивым спросом. Нынче весна в регионе началась рано, и акация цвела особенно дружно в Уланском районе, где журналисты «Рудного Алтая» побывали в период напряжённой посевной кампании. Как результат – активный медосбор с ярких жёлтых кустов.

В районе Алтай давно знакомый пчеловод маркирует крышки от пятилитровых бидонов из пластика одному ему известными цифрами. Так он помечает мёд, собранный пчёлами с конкретных медоносов, цветущих в различное время сезона. Каждый раз вкус переработанного нектара из таёжных цветов и разнотравья отличается по-своему: мягкий, сладкий, обжигающий, а также жидкий и густой.

В Глубоковском районе другой пасечник выставлял улья у полей, засеянных подсолнечником. Продукция у него отличается изысканным золотистым цветом, который однозначно привлекает покупателей, словно иных пчёл.

В Катон-Карагайском районе некоторые пчеловоды качают мёд очень редкого сорта под названием «белковка». Чем он славится? По словам сведущих людей, такая продукция не густеет от холода, не «садится», как выражаются в сельской местности. Другими словами, не кристаллизуется, чем явно грешат другие сорта мёда.

Здесь возникают два вопроса. Откуда такое название, и если мёд остаётся жидким и прозрачным всю зиму, то почему так происходит? Среди местных жителей немало версий на эту тему, однако единой точки зрения пока нет. Поэтому в разные годы мы общались со специалистами со стажем, чтобы поставить определённую точку в дискуссиях.

Первым ответил на необычный вопрос несколько лет назад патриарх пчеловодства ВКО Михаил Гусляков из Усть-Каменогорска. Он много лет руководил медовой отраслью области, вдоль и поперёк объездил все районы, знал практически все медоносы горного и степного краёв.

– Такой мёд пчёлы собирают с растений, которые называются горькушей, кисточкой, – вспоминал он. – Они растут в горной местности, цветут довольно поздно. Однако взяток с них бывает очень большим и активным.

В другой раз мы с похожим вопросом обратились к директору известного пчелоцентра, кандидату наук. Так он сразу ответил, что научное название растения не иначе как соссюрея. Оно является производным от французской фамилии или имени, если верить сведениям из интернета.

Народная версия

Более практичное объяснение прозвучало в Катон-Карагайском районе от потомственного пчеловода края, чья пасека всегда славилась свежим мёдом круглый год. По его словам, прозрачный и жидкий мёд зеленоватого цвета и своеобразным терпким ароматом пчёлы собирают с растений под местным названием белковка. Оно вполне соответствует всем прежде перечисленным описаниям.

Кто проживал в горных сёлах Катон-Карагая, тот явно знаком с упомянутым растением. Вплотную с ним сталкиваются местные жители во время сенокоса, когда все медоносы уже отцвели. Данное растение пушистыми головками в самом деле напоминает кисточку, которая колышется под порывами постоянного сильного ветра.

Более пятнадцати лет назад нам удалось побывать на одной из пасек на территории Аксуского сельского округа, где работал тогда пчеловод Алексей Жилёв. Он до сих пор проживает в селе Бекалка, продолжает промысел предков, занимается пчёлами, является настоящим профессионалом.

В прежние годы его пасека базировалась на участке под названием Тукубай на большом расстоянии от села. Добраться туда не так просто, особенно учитывая горную местность, отсутствие надёжной дороги через настоящую тайгу, где могут в непогоду пройти только лошадь или вездеход.

На ближних подступах к пасеке, располагавшейся за горой, в небольшой лощине, нужно было ещё проехать через большие ворота маральего парка. Затем преодолеть глубокий ручей, перевалить через кручу и оказаться будто у Всевышнего за пазухой, настолько удобным было место.

В такую даль, как говорится, в настоящий медвежий угол пчеловоды выезжали не из-за сиюминутного каприза или другой не всегда и не всем понятной прихоти. Мудрость предыдущих поколений, знание природы, её законов и народных примет, медоносных трав могли обусловить их выбор оптимального места для дома и пчелиных ульев. В число наиболее сильных медоносов в данной местности и входило растение, называемое белковкой.

– С утра пришлось нам позаниматься неплановой работой, – говорил при давней встрече Алексей Жилёв. – Пчёлы начали по каким-то причинам роиться, образовали своеобразный кокон на дереве. Оттуда мы собирали их в деревянное устройство в виде ковша, потом поместили в отдельный улей, подготовленный для этого заранее.

От белого снега?

Есть ещё одна версия этимологии названия белковый мёд. В местных краях белками называют горные выпасы, куда летом угоняют на выпас домашний скот на всё лето. В конце сезона там в первую очередь выпадает снег, что виден издалека. Может, отсюда слова: белый, белок? А мёд, получаемый там, потому и называется белковым?

Как бы то ни было, мёд от белковки долго не садится зимой, остаётся жидким, прозрачным, свежим и вкусным. Хотя, если вынести на мороз, поставить в холодильник, он загустеет. Всё же для ценителей он представляет особый интерес.

Недавно в социальных сетях многие земляки видели ролик о поездке молодых блогеров в Катон-Карагайский район, встречу и беседу с пчеловодом Алексеем Жилёвым в его доме. Хозяин угощал их чаем и алтайским мёдом, а на видеокадрах заметно, что пчелиные улья находятся рядом, на краю леса, подступающего к селу стеной. Здесь тоже отличное разнотравье, нектар которых и составляет букет непередаваемых запахов у ароматного алтайского мёда. Одним словом, любой мёд вкусный и полезный!

Таир Сапаргалиев

Фото из архива автора