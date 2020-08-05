Прозрачный маршрут

Распределение гуманитарной помощи по медицинским учреждениям проходит под контролем уполномоченных органов и общественности.

Антикоррупционной службой по ВКО совместно с представителями областной прокуратуры, при участии членов специальной мониторинговой группы и сотрудниками проектного офиса «Шығыс –адалдық алаңы» проводится мониторинг распределения бесплатной гуманитарной помощи в ВКО.

Обеспечение медицинских организаций лекарственными препаратами и средствами защиты от вируса является первостепенной задачей. В областном центре распределяется гуманитарный груз, поступивший из Турции и Узбекистана.

Из Турции поступили маски N95, одноразовые трехслойные маски, защитные комбинезоны и экраны, таблетки «Гидроксихлорохин». В рамках гуманитарной помощи из Узбекистана поступили хирургические и гигиенические перчатки, медицинские маски.

По словам сотрудника Антикоррупционной службы Ш. Жакыпбаева, на сегодняшний день обеспечение индивидуальными средствами защиты и лекарственными препаратами медицинских организаций является мерой, позволяющей в кратчайшие сроки выйти из условий карантина.

– Маршрут гуманитарной помощи отслеживается с момента поступления в область до передачи конечному потребителю, – пояснил он. – Вся поступающая помощь распределяется между учреждениями здравоохранения области, то есть между городскими и районными больницами региона.

Ерик Абитов