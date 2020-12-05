Прозрачность будет обеспечена 

В Восточно-Казахстанской области создали региональный штаб наблюдателей от профсоюзов за предстоящими выборами депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан нового созыва и маслихатов всех уровней.

Напомним, очередные выборы состоятся 10 января 2021 года. Федерация профсоюзов РК не могла остаться в стороне от столь важного события в общественно-политической жизни страны и сделала заявление о намерении участвовать в них как наблюдатель за соблюдением всех норм выборного законодательства. Имея почти два миллиона членов и разветвлённую сеть профсоюзных организаций по республике, федерация подчеркнула, что вполне способна обеспечить наблюдение за прозрачностью процессов и в день голосования.

Для этих целей в регионе создан Штаб территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Восточно-Казахстанской области». В его состав вошли девять членов из числа председателей областных филиалов отраслевых и локальных профсоюзов, профсоюзных активистов.

– Профсоюзы будут контролировать, чтобы выборы прошли в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», не нарушались права каждого гражданина, а на избирательных участках соблюдался общественный порядок, – пояснил специалист по правовым вопросам территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Восточно-Казахстанской области» Батырбек Нурпеисов. – Сейчас региональный штаб проводит обучающие семинары с нашими представителями, знакомит их с правами и обязанностями как наблюдателей, системой избирательного права.

Стоит отметить, что у предстоящих выборов есть особенности – они будут проходить по партийным спискам, также в них обязательно должно участвовать не менее 30 процентов женщин и молодёжи. За соблюдением этого пункта также будут следить наблюдатели.

Добавим, для проведения выборов в регионе организовано 1039 избирательных участков. Стоит отметить, что наблюдатели охватят все города и районы области. Так, на 170 участках работу будут проводить 213 человек. К примеру, в Усть-Каменогорске откроют 120 избирательных участков, за 53 из них закреплён 71 наблюдатель. В Семее общее число участков составляет 149, 70 из них будут находиться под наблюдением представителей

профсоюзов.

– Участием в выборах Федерация профсоюзов намерена дать новый импульс активной работе по защите прав и интересов трудящихся, – резюмировал Батырбек Нурпеисов.

Александра Исаева