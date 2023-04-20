Прозрачно и справедливо

В Восточном Казахстане продолжается работа по выявлению коррупционных рисков.

Руководитель Антикоррупционной службы Восточного Казахстана Денис Шакенов провёл брифинг о деятельности Департамента по линии превенции коррупции.

Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области определены актуальные для населения региона социальные вопросы, возникшие из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, произвола чиновников и несовершенства законодательства.

По данным ведомства, в 2022 году проведены 12 антикоррупционных мониторингов, 5 внешних анализов коррупционных рисков. Внесено 128 рекомендаций для устранения причин и условий, способствующих коррупции. Более 89% из них уже реализованы.

Проведён анализ в сфере экологии.

– Загрязнение атмосферного воздуха – одна из актуальных проблем нашего региона, – комментирует руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Денис Шакенов. – Основные тому причины – устаревшие технологии выработки энергии и формальность принимаемых мер по улучшению экологии со стороны госорганов. Кроме того, нормативно-правовые акты в сфере экологического контроля допускают действия и решения должностных лиц по своему усмотрению.

Так, по словам Дениса Шакенова, одна из ТЭЦ региона не проходила капитальную модернизацию, а контроль качества угля для станции проводят только сам поставщик топлива и непосредственно теплоисточник. Кроме того, Дорожная карта по улучшению экологической обстановки ВКО на 2021-2025 годы, по мнению специалистов антикора, содержит мероприятия, на реализацию которых потребуется очень долгое время, такие как, например, газификация региона, перевод общественного транспорт на газ и так далее.

– Десятилетиями население Восточно-Казахстанской области страдает от химических выбросов предприятий, – констатирует руководитель Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО. – При этом в реестре заболеваний отсутствует специфический диагноз от последствий выбросов. Диагноз «химический ожог дыхательных путей» был исключён в 2006 году Министерством здравоохранения.

Как пояснил Денис Шакенов, газы с тяжёлым удельным весом оседают ближе к поверхности земли, и в первую очередь этим дышат дети. Департамент экологии регулярно предупреждает население о предстоящих днях с так называемыми неблагоприятными метеоусловиями (НМУ). И именно в это время увеличивается количество обращений в медицинские учреждения с симптоматикой химических ожогов дыхательных органов. Медики из-за отсутствия такого диагноза в реестре диагностируют ОРВИ и назначают лечение по схожим признакам, что по понятным причинам вызывает недовольство со стороны жителей.

– По нашим рекомендациям Минэкологии совместно с Минздравом в декабре 2022 года создали рабочую группу с участием представителей медицинских вузов, компетентных учреждений, а также сотрудников Антикоррупционной службы, – говорит руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО. – Проводится работа в соответствии с Правилами разработки и пересмотра клинических протоколов.

Твёрдое топливо и «чёрные» старатели

Следующим проблемным вопросом, который затронул Денис Шакенов, стал дефицит угля. Нехватка топлива наблюдалась из-за малого количества железнодорожных тупиков по оптовой продаже. А трудности с доставкой возникали в связи с отсутствием вагонов.

– Проведены рабочие встречи с уполномоченными органами и представителями АО НК «КТЖ», – продолжает Денис Шакенов. – Осенью прошлого года местные исполнительные органы организовали работу двух дополнительных железнодорожных тупиков в Усть-Каменогорске. Также увеличили количество поставляемых вагонов с углём. Сейчас ситуация на рынке взята на оперативный контроль.

Отопительный сезон подходит к концу и, стоит отметить, что в этом году представители МИО действительно устранили проблему дефицита, организовав своевременное обеспечение населения твёрдым топливом.

– Помимо этого, завершён мониторинг в сфере незаконной добычи драгоценных металлов, – отметил Денис Шакенов. – Устранение коррупционных рисков в данной сфере весьма актуально, так как Восточный Казахстан является основным регионом в стране по добыче полезных ископаемых. На долю ВКО приходится более 40 процентов балансовых запасов золота. В нашей области незаконное недропользование имеет место. Зачастую – на земельных участках крестьянских хозяйств. Раскопки осуществляют стихийно так называемые «чёрные» старатели.

По оценке Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО, в Самарском районе в водоохранной зоне реки Кулунжон в течение нескольких лет предприниматели осуществляли добычу золотосодержащих песков с изменением русла реки. К настоящему моменту виновные лица привлечены к ответственности.

Пастбища без скота и необоснованные траты

– Нам удалось выяснить, что в Уланском и Глубоковском районах у 261 земельного участка общей площадью более 22 тысяч гектаров отсутствовали владельцы в связи со смертью, а участки использовали сторонние лица, – говорит Денис Шакенов. – Выявили около пяти тысяч граждан, у которых, по сведениям государственных органов, вообще нет скота, однако при этом они являются владельцами пастбищ общей площадью 1,7 миллиона гектаров. То есть земельные участки не использовались владельцами по прямому назначению.

На сегодняшний день в государственную собственность вернули свыше ста тысяч гектаров пастбищных угодий. Работа по возвращению неиспользуемых земельных участков продолжается.

– Ещё одним злободневным вопросом являются нарушения в сфере государственных закупок, – добавил Денис Шакенов. – Основная задача в этом направлении – предупредить искусственное завышение стоимости товаров уже на стадии планирования. В 2022 году по нашим рекомендациям госорганы пересмотрели закупки и сэкономили бюджет на 425 миллионов тенге. А с начала этого года уже сэкономлено 148 миллионов тенге.

Так, по информации Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО, ТОО «Восточно-Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция» МСХ РК планировало приобрести трактор на сумму 143,3 миллиона тенге. После рекомендации сумма в планах госзакупок снижена до 22,3 миллиона тенге.

Также руководитель департамента обратил внимание на несколько крупных объектов строительства, работа над которыми до сих пор не завершена. В настоящее время все они находятся на оперативном контроле.

– Наряду с этим, с января текущего года Антикоррупционная служба запустила проект по защите предпринимателей «Дорогу бизнесу», – сообщил руководитель Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО. – Цель проекта – помощь предпринимателям в преодолении волокиты при оформлении документов.

На сегодняшний день по поступившим обращениям защищены права 107 предпринимателей.

– Антикоррупционная служба области продолжает активно работать над предотвращением коррупционных рисков и преступлений, – резюмировал Денис Шакенов. – Мы стремимся к тому, чтобы все наши действия были понятны и доступны для общественности, чтобы граждане могли убедиться в эффективности проводимой нами работы. Борьба с коррупцией – это задача не только государственных органов, но и каждого гражданина. Вместе мы можем добиться больших результатов.

К слову, в целях поддержки осведомлённости о фактах коррупционного правонарушения, для лиц, сообщивших о подобных деяниях, установили поощрения. Они осуществляются в форме единовременного денежного вознаграждения.

Лилия Дроздова