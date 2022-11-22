  Прозрачно и открыто

Алдияр Аубакиров, заместитель председателя Совета общественного согласия АНК ВКО:

– Все мы, казахстанцы, являемся частью нашего государства и должны понимать, что его будущее зависит от наших решений сегодня.

В последнее время жители стали проявлять интерес к политической жизни страны и активно пользоваться гражданским правом. Чтобы отдать свой голос на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан, избиратели приходили с раннего утра.

Особенно радует, что в стороне от важного исторического события не осталась молодёжь. Это в свою очередь говорит о прозрачности выборов и доверии к ним со стороны народа. Каждый избиратель уверен в том, что его голос важен. Что именно он выбирает, каким будет его страна. Высокая явка избирателей – подтверждение того, что процесс голосования прошёл на высоком уровне.

Марлен Абубакир, специалист по идейно-воспитательной работе отдела по воспитательной работе и социальным вопросам ВКУ им. С. Аманжолова:

– Выборы Главы государства – это чрезвычайно значимое событие. Впервые я стал избирателем в 2019 году, тогда мне представилась возможность отдать свой голос на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан. Это был очень ответственный момент в моей жизни. С тех пор стараюсь всегда проявлять свою гражданскую позицию и участвовать в таких важных для будущего страны мероприятиях. Этот год не стал исключением.

Выборы прошли максимально открыто и прозрачно, на каждом избирательном участке были наблюдатели, внимательно следившие за процессом. Явка избирателей показала уровень гражданской активности населения Казахстана.

Роза Адильбаева, председатель общественного совета и совета матерей Глубоковского района:

– Считаю, что выборы-2022 не просто состоялись, они послужили основой политической культуры, современного политического мировоззрения в построении справедливого Казахстана.

В посёлке Глубокое это важное для страны и каждого из нас событие прошло на высоком организационном уровне, в соответствии с выборным законодательством. Особенно был заметен профессионализм членов избирательных комиссий, их подготовка, грамотное заполнение документов, обеспеченность участков информационной документацией и так далее.

Накануне выборов я проводила встречи со студентами колледжей, старшеклассниками района, разъясняла, почему важно именно молодёжи быть электорально активными, ведь им завтра жить в этой стране.

Итоги голосования являются ярким показателем текущих потребностей казахстанского общества – запрос на социальную справедливость, единство и успешное будущее.

Татьяна Гречушникова, директор Молодёжного ресурсного центра района Алтай:

– Хочу отметить, что внеочередные выборы Президента Республики Казахстан прошли на высоком уровне, честно и прозрачно.

Избиратели приходили на участок и голосовали в соответствии с законодательными нормами. Многие, кстати, пришли ещё до начала голосования, чтобы быть в числе первых. Это говорит о высоком уровне гражданской ответственности, понимании, что будущее страны зависит от голоса каждого её гражданина.

В первых рядах, конечно, была молодёжь. Не может не радовать, что молодое поколение сегодня грамотное, политически активное и понимает, что сейчас как никогда важно принимать участие в жизни государства, вносить свою лепту ради стабильного будущего страны.

Реализовать своё конституционное право могли все жители. На избирательных участках были созданы комфортные условия для голосования граждан всех категорий, в том числе с особыми потребностями.

В целом, могу сказать, что выборы прошли на достойном уровне. Все понимают, насколько важна прозрачность самого процесса, и она была соблюдена на сто процентов.