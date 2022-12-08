Пройдите диагностику!

Восточноказахстанцев приглашают бесплатно пройти онкообследование.

В областном многопрофильном Центре онкологии и хирургии 10 декабря 2022 года с 9.00 до 13.00 пройдёт День открытых дверей по ранней диагностике онкозаболеваний.

Жители области могут получить консультации высококвалифицированных врачей Центра – абдоминального и торакального хирургов, уролога, гинеколога, маммолога, ЛОР, дерматолога.

Направления участкового врача не требуется!

Адрес: ВКО МЦОиХ: г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина, 6, корпус 1, консультативно-диагностическое отделение (поликлиника). Телефоны: 8(7232) 48-91-51, +7-778-003-78-45.