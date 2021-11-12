Проявить нулевую терпимость

Антикоррупционная служба ВКО подвела итоги деятельности за десять месяцев текущего года.

Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдилдин.

По его словам, Департамент продолжает комплексную и системную работу по противодействию коррупции в регионе. Особое внимание уделяется защите прав и интересов представителей бизнеса. Так, в целях защиты от незаконного вмешательства госорганов в их деятельность и исключения бюрократических проволочек ведомство сопровождает 46 инвестиционных проектов на общую сумму 334,1 млрд тенге.

Активная работа проводится среди молодёжи региона. В рамках реализации Комплексного плана по продвижению культуры добропорядочности, через литературу и творчество проведён специальный конкурс на лучшие эссе, рассказ, стихотворение на антикоррупционную тематику.

Также проходят ежегодные слёты клубов «Саналы ұрпақ» и «Адал ұрпақ». В учреждениях образования проводятся «Часы добропорядочности». Так, в рамках мероприятия на тему «Наследие Мухтара – истоки добропорядочности» через творчество известного писателя ребятам разъяснили значение ценностей справедливости, добропорядочности и доверия.

– За истекший период этого года Департаментом выявлено сто преступлений, в том числе 85 коррупционных, – проинформировал Жигер Байдилдин. – Основную часть из них составляют факты хищений (33) и взяточничества (54). К составу особо тяжких и тяжких коррупционных преступлений относится 68 преступлений. За совершение коррупционного преступления привлечены к уголовной ответственности 66 лиц.

К примеру, размер самой крупной взятки в текущем году составил 40 млн тенге. За это правонарушение приговором суда осуждён и приговорён к лишению свободы сроком на семь лет гражданин Д. Баймадиев, к десяти годам лишения свободы – гражданин Ж. Басболатов.

Вместе с тем по результатам работы Департамента разоблачён и осуждён судом ряд высокопоставленных руководителей республиканского и областного уровня. Среди них – заместители председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, руководитель Департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности, и. о. руководителя Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, директор РГП на ПХВ «Еңбек Өскемен» Комитета уголовно-исполнительской системы МВД РК, аким города Аягоза и заместитель акима Глубоковского района.

– Кроме того, сейчас расследуются и рассматриваются в суде уголовные дела в отношении ряда руководителей областного значения, – дополнил Жигер Байдилдин.

В завершение он рекомендовал всем жителям региона проявлять активную гражданскую позицию и сообщать об известных им фактах коррупции. За такое сообщение предусмотрено денежное вознаграждение в соответствии с системой поощрения граждан.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников