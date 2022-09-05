Проявили мужество и героизм

За смелость и решительные действия, а также проявленные при спасении людей мужество и героизм в областном департаменте ЧС наградили отличившихся сотрудников и обычных граждан.

По информации пресс-службы ДЧС ВКО, чествование состоялось на торжественном мероприятии, приуроченном к празднованию Дня Конституции Республики Казахстан.

С поздравительным словом от имени министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обратился заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин. Он отметил, что за прошедшие годы в регионе сформирована оперативная система реагирования на чрезвычайные ситуации.

– Только с начала текущего года сотрудниками ДЧС ВКО осуществлено порядка 3000 оперативных выездов, 600 аварийно-спасательных работ. Они пришли на помощь большому количеству людей и спасли не одну жизнь, – отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

Ко Дню Конституции Республики Казахстан за исполнение служебного долга, самоотверженность, храбрость и героизм приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан целому ряду спасателей и пожарных присвоены досрочные звания, многим вручены медали и нагрудные знаки, а также грамоты и благодарственные письма.

Кроме того, за успешное выступление и занятое третье общекомандное место в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей и девушек, проходившем в Республике Беларусь, руководством департамента отмечены спортсмены: Виктор Коршак, Эльдар Авилов, Дмитрий Красовский и Валерия Поволодская.

Благодарственным письмом начальника ДЧС ВКО награждён машинист погрузочно-доставочной машины промышленного комплекса «Казцинк Шахтострой» Никита Таран. Благодаря его решительным действиям удалось спасти несколько человеческих жизней. Напомним, в мае текущего года, став очевидцем ДТП с участием двух автомобилей, Никита бросился на помощь пострадавшим. Открыв заблокированную дверь автомобиля, помог выбраться из салона женщине и девочке-подростку. После он заметил водителя второго автомобиля, у которого был открытый перелом предплечья, кисти и локтя. Ему Никита оказал первую доврачебную помощь.

Также отмечен инспектор-кинолог Уланского РОП Асыл Бериков, который 9 августа 2022 года в поселке Касыма Кайсенова спас ребёнка, чуть не выпавшего из окна. Оценив ситуацию, Асыл вскрыл подъездную дверь и поднялся на место происшествия. С помощью оперативного реагирования и переговоров ему удалось предотвратить беду и спасти жизнь малышу.

По окончании торжественного мероприятия состоялся концерт с участием городских музыкальных коллективов.

Насима Халелова