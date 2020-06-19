Проверят всех

В Семее проводятся рейды по объектам общественного питания.

Представители отдела предпринимательства, акимата, СЭС и УВД Семея проверяют, как соблюдаются ограничительные меры. Штрафы за нарушения пока не предусмотрены. Главная цель рейда – ознакомление владельцев объектов питания с новым постановлением главного государственного санитарного врача ВКО № 14 от 12 июня.

– В связи с приростом заболеваемости в городе следует строго соблюдать все необходимые меры, – говорит главный специалист СЭС Семея Гульбаршин Байгозина. – Мы возобновили проведение рейдов, ведем разъяснительную работу, проверяем заведения на соблюдение дезинфекционного режима, социального дистанцирования, а также наличие антисептика.

Только за один вечер рейдом охватили 23 объекта. По итогам проверки за нарушение санитарного режима до устранения выявленных нарушений приостановлена деятельность 15 заведений общепита. В частности ресторана в районе рынка за нарушение масочного режима. Официанты этого заведения работали без перчаток, отсутствовали термометры для измерения температуры у сотрудников и дезковрики. Летнее кафе при ресторане продолжает работу.

Ещё один объект – кафе в районе Набережной, где за одним столом собралось более шести человек, посетители в нем передвигались без масок. С руководством кафе также проведена разъяснительная работа. В число нарушителей вошли еще несколько заведений, расположенных в районах центрального парка, парка Победы, ВКРЭК и в поселке Восточный.

Впрочем, есть и ответственные предприниматели, которые заботятся о своих клиентах и соблюдают все необходимые санитарные нормы. В ходе рейда не выявлено нарушений в кафе «Мариям» (бывший ресторан «Дана») и в кафе Terrasse. Рейды продолжаются.

Флора Левина

Семей