Проверят все факты

Состоялось второе совещание рабочей комиссии по рассмотрению обращений директоров ТОО «ДСУ № 14» и ТОО «ГРК «Топаз» об осуществлении государственных закупок.

Напомним, на прошлом совещании, прошедшем под председательством первого заместителя акима ВКО Алмасхана Сматлаева, директор ТОО «ДСУ № 14» Александр Федосов озвучил обвинения в адрес отдела финансов города Усть-Каменогорска, Управления государственных закупок и коммунальной собственности ВКО. По его словам, в текущем году конкурсы по среднему ремонту дорог Усть-Каменогорска были проведены неправомерно и его заявку отклонили незаконно.

Как отметил руководитель Управления государственных закупок и коммунальной собственности ВКО Руфат Акрамов, ТОО «ДСУ № 14» с начала года участовало в десяти конкурсах по среднему ремонту дорог Усть-Каменогорска.

В двух конкурсах компания была допущена к участию, но проиграла в ценовом предложении. Так, по объекту «Средний ремонт объездной от АО «УМЗ» до улицы Путевой» ТОО «Дороги Востока» заявило цену в размере 127,5 млн тенге, а ТОО «ДСУ № 14» – 135,8 млн тенге, – пояснил Руфат Акрамов. – По объекту «Средний ремонт улицы Бажова» ТОО «Катон-Карагайский ПДУ» заявило цену 377 млн тенге, а ТОО «ДСУ № 14» – 383 млн тенге.

Кроме того, компания Александра Федосова принимала участие в восьми конкурсах, проводимых по специальному порядку. Как сообщалось ранее, предприятие отклонили от участия в конкурсе в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РК об определении специального порядка государственных закупок по территориальности. Напомним, зарегистрировано оно в селе Самарское Кокпектинского района.

Также директор ТОО «ДСУ № 14» утверждал, что в 70 процентах конкурсов, проведенных в этом году по дорожно-строительным работам, победителями становились ТОО «Востоквзрывпром» и ТОО «ДСУ № 11».

Анализ данных на портале государственных закупок показал, что общее количество проведенных конкурсов по ремонту дорог в регионе с начала текущего года – 127. В семи из них победило ТОО «Востоквзрывпром», что составляет 5,5 процента, а в шести – ТОО «ДСУ № 11» – это 4,7 процента, – добавил Руфат Акрамов.

Вместе с тем Александр Федосов посчитал, что корректировка городского бюджета была проведена лишь для того, чтобы отклонить его компанию от участия в конкурсе. Комментарий по этому поводу дала руководитель Управления экономики и бюджетного планирования ВКО Сауле Улакова.

По ее словам, в связи с введением чрезвычайного положения в РК и реализацией мер по обеспечению социально-экономической стабильности были уточнены параметры республиканского бюджета на текущий год. В результате проведены бюджетные процедуры по сокращению расходов областного бюджета, а также бюджетов городов и районов.

Так, по решению бюджетной комиссии города Усть-Каменогорска бюджет был оптимизирован на 288,2 млн тенге. В связи с чем были прекращены конкурсные процедуры по следующим объектам: текущий ремонт здания КГКП «Станция юных техников» – 90,7 млн тенге, текущий ремонт помещения КГУ «Центр социального обслуживания населения «Ульба» – 5,0 млн тенге, благоустройство сквера возле КГУ «Центр социального обслуживания населения «Ульба» – 15,0 млн тенге, средний ремонт ул. Шоссейной (с. Меновное) – 110,9 млн тенге и средний ремонт ул. Виноградова от пр. Н. Назарбаева до ул. Грузинской (с учетом расширения до трех полос) – 66,6 млн тенге.

Также директор ТОО «ДСУ № 14» заявлял о фактах незаконных действий должностных лиц при проведении государственных закупок.

– Начато досудебное расследование по поводу обращения Александра Федосова. Все его доводы в рамках уголовного дела будут проверены. Информация в интересах следствия разглашению не подлежит. О результатах сообщим дополнительно, – сказал первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин.

Как пояснил Алмасхан Сматлаев, обращение директора ТОО «ГРК «Топаз» Булата Багадаева будет рассмотрено на следующем совещании, которое пройдет 10 июня.

Гульжан Естаева