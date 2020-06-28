Проверят от и до

С начала работы мониторинговых групп в Восточно-Казахстанской области проверено 3393 различных объекта.

Специалисты территориальных управлений контроля качества и безопасности товаров и услуг, представители местных исполнительных органов в составе 24 мониторинговых групп ежедневно проводят рейды в местах массового скопления людей на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Так, в период с 18 мая по 24 июня рейдами охватили 3393 объекта. Среди них непродовольственные и продовольственные магазины, объекты общественного питания, торговые дома, парикмахерские, станции технического обслуживания, вокзалы, центры обслуживания населения, гостиницы, аптеки, государственные и другие учреждения. Стоит отметить, 101 объект на момент проведения проверок не функционировал.

– На 622 объектах выявлено 882 нарушения: 312 – санитарно-дезинфекционного режима (отсутствие санитайзеров, дезсредств, дезковриков), 389 – масочного режима и отсутствия средств индивидуальной защиты, 100 – социальной дистанции между посетителями, 35 – хранения пищевой продукции в неупакованном виде и 46 – требования по проведению термометрии, – сообщили в Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг ВКО.

По выявленным нарушениям постановления главного государственного санитарного врача ВКО составлено и передано в суд 14 протоколов. Судом рассмотрен один из них, на физическое лицо наложен штраф в размере 5 МРП (13890 тенге).

Тем временем только за 25 июня в регионе выявлено 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией с симптомами. Среди них 33 жителя Семея, 13 – Усть-Каменогорска, по два – Бейскарагайского, Зайсанского районов и по одному – Бородулихинского, Глубоковского районов, Риддера, Курчатова. Лабораторные анализы у девяти пациентов взяли по эпидемиологическим показаниям как контактных с ранее зарегистрированными случаями КВИ, у 43 заболевших – при самообращении с признаками ОРВИ, еще у двоих – при обследовании с профилактической целью.

Организована мобильная группа из числа специалистов территориального управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, а также медработников для проведения эпидрасследования и медицинского осмотра контактных лиц.

По состоянию на 26 июня в области зарегистрировано 609 подтвержденных случаев. Выздоровевших – 184.

Ания Есмухамет