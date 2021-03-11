Проверки продолжаются

В Усть-Каменогорске, Семее и районе Алтай выявлено наибольшее количество нарушений действующих ограничительных мер по региону.

Мониторинговые группы ежедневно проводят рейды по контролю соблюдения требований ограничительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности объектами предпринимательства и физическими лицами.

Так, в Усть-Каменогорске 10 марта в ходе мониторинговых мероприятий проверено 197 объектов, зарегистрировано восемь нарушений. Вместе с тем, наложены штрафы по ранее выявленным нарушениям. За то, что продавцы находились в магазине без медицинских масок и обслуживали покупателей, взыскано 393 795 тенге.

В тот же день в Семее проверка прошла на 320 объектах, в том числе 270 объектах, охваченных ежедневным мониторингом и входящих в «тепловую карту». Выявлено 30 нарушений, в том числе масочного режима в торговых домах, на рынках. Также зафиксирован один факт проведения массового мероприятия. Составлено 15 протоколов на сумму 656 325 тенге, взыскан один штраф на сумму 43 755 тенге.

В районе Алтай рейды проведены на 139 объектах, выявлено шесть нарушений.