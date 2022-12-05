Стоп, коррупция

Проверка не повредит

05.12.2022
604

Антикоррупционная служба ВКО проверит деятельность областного Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

В связи с последними событиями, связанными с теплоснабжением городов, Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО начал проводить внешний анализ коррупционных рисков в деятельности областного Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

Как отметили в ведомстве, в ходе анализа важно выявить коррупционные риски в процедурах оказания Департаментом государственных услуг, осуществлении контрольно-разрешительных функций.

В том числе, будет проинспектирована выдача разрешений на подключения к электрическим сетям с установленной мощностью свыше 100 кВт, паспортов готовности энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях и других документов.

Ерик Абитов

05.12.2022
604

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