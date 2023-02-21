Проверка и контроль

Рейд по паводкоопасным местам провели в Глубоковском районе ВКО.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Восточного Казахстана, в районе есть 15 населённых пунктов, попадающих под угрозу подтопления (с. Прапорщиково, с. Уварово, с. Глубокое, с. Каменный карьер, п. Белоусовка, с. Ново-Ульбинка, с. Тарханка, п. Алтайский, п. Прогресс, с. Предгорное, с. Разъезд 226, с. Черемшанка, с. Ушаново, с. Малоубинка, п. Опытное поле). Паводок может коснуться 925 домов, в которых проживают 2335 человек.

– По указанию акима Восточно-Казахстанской​ области в ​ настоящее время проводится проверка готовности к паводковому периоду. В районе организована большая работа по вывозу снега. Уже вывезено 6,6 тысячи кубометров снега. От снега и льда прочищено 34 водопропускных сооружения на автомобильных дорогах,​ 14 км каналов и 22,3 км арыков.​ Заготовлено 9200 штук мешкотары, 100 тонн инертных материалов, 1,6 тонны ГСМ. Также нами оборудованы пункты временного размещения​ населения. Гидрологическая ситуация в области стабильная и находится на контроле, – рассказал аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов.

Как отметили в ДЧС ВКО, на случай ухудшения паводковой обстановки для оперативного реагирования в районе будут задействованы дополнительные средства – 144 единицы техники, 14 мотопомп.

Дарья Штейн