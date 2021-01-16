Протянуть руку помощи 

Если на улице на человека нападёт незнакомец, пострадавший интуитивно будет искать защиту и поддержку дома, ведь там он чувствует себя в безопасности. А что делать тому, кто сталкивается с насилием в собственном доме?

Любой может стать жертвой домашнего насилия. Однако подавляющее большинство зарегистрированных случаев совершается мужчинами против женщин. По данным статистики, в Казахстане ежегодно от бытового насилия погибают около 400 женщин, а в каждой шестой семье происходит бытовое насилие, где жертвами в основном становятся женщины и дети. И это только официальные данные. Сколько женщин просто боятся рассказать об этом?

Во многих странах мира карантин привёл к вспышке домашнего насилия, ведь агрессоры и жертвы проводят больше времени в замкнутом пространстве, а экономический кризис обостряет психологические проблемы.

В распоряжении казахстанской полиции появились рычаги воздействия на домашних дебоширов. Сотрудники полиции вправе выносить защитные предписания, ограничивающие контакт с жертвой на срок до одного месяца. В свою очередь, нарушение запретов влечёт ответственность в виде предупреждения или административного ареста до пяти суток.

Кроме того, административным законодательством предусмотрено, что в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере быта, в соответствии со статьёй 54 КоАП РК, судами могут быть установлены особые требования к поведению правонарушителя, в том числе с запретом на употребление алкогольных напитков или же с запретом на совместное проживание сроком на месяц.

По данным Департамента полиции, в Восточном Казахстане в минувшем году было вынесено более девяти тысяч защитных предписаний в отношении семейных дебоширов, за их нарушение к административной ответственности привлечено свыше тысячи человек.

Однако нередко случается, что жертвы бытового насилия не обращаются за помощью в правоохранительные органы. Чаще всего они боятся огласки или запуганы обидчиком настолько, что выбирают молчание. Бывает и такое, что женщины на следующий день после обращения сами забирают заявление из полиции из-за боязни мести мужа или временного примирения.

Как же действовать, если вдруг вы узнали о происходящем с вашими близкими, знакомыми? По словам практикующего психолога, члена Казахстанской ассоциации развития символдрамы (метод психотерапии — прим. ред.) Венеры Кокеновой-Жаксылыковой, самое важное в помощи – наличие запроса того человека, который подвергается насилию. Если вам кажется, что он в опасности, необходимо сверить ваше представление о ситуации и то, что он об этом рассказывает сам.

– Человек может находиться в позиции жертвы, но не понимать этого. Пока он не уяснит своё положение, никакие методы ему не помогут. Даже самые благие намерения могут вызвать жёсткое сопротивление, Потому что человек живёт с этим, для него это истина и его реальность, – отмечает практикующий психолог.

Пока запроса нет, действовать стоит максимально мягко. Для начала нужно поинтересоваться, как он себя чувствует – задать вопрос, который не будет обязывать признаться. Можно подбросить буклет кризисного центра в почтовый ящик.

Если всё же запрос появился и человек активно обращается к вам за помощью, то первое, что вы можете для него сделать, это оказать моральную поддержку.

– Вы должны принять человека со всей его накопившейся болью, не осуждать. Нужно показать, что вы ему верите и что он не виноват в сложившейся ситуации, – говорит Венера Кокенова-Жаксылыкова.

Кроме того, не стоит пытаться переключить внимание жертвы насилия, отвлекать или веселить её. Не нужно срочно успокаивать пострадавшую, если она плачет, просить взять себя в руки и предлагать принять успокоительное, ведь её реакция совершенно нормальна, абсолютно уместна в таких обстоятельствах и необходима для переживания.

Жертве практически невозможно самостоятельно вырваться из круга насилия без помощи родных, близких людей. Поэтому, общаясь, нужно постараться предоставить женщине безопасное пространство, то есть пообещать, что никогда никому не расскажете об этом, пока она сама не захочет огласки.

Вы можете стать единственным человеком, владеющим информацией о ситуации, к кому жертва насилия сможет обратиться. Со временем у неё возникнет чувство уверенности, что есть, на кого опереться. И это уже будет основой для того, чтобы предпринять какие-то шаги, чтобы избежать домашнего насилия.

Второе, что необходимо сделать, это информировать женщину о существующих мерах защиты.

Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Фонд ЮНФПА в Казахстане разработали памятку «Алгоритм действий для пострадавших от насилия». Так, если вы столкнулись с насилием, необходимо незамедлительно обратиться за помощью в полицию или подать онлайн-заявление через портал qamqor.gov.kz.

Вы вправе требовать от сотрудников полиции выехать на место совершения бытового насилия. В случае получения травм необходимо вызвать скорую помощь и получить от сотрудника полиции направление на судебно-медицинское освидетельствование.

Кроме того, за психологической и правовой помощью можно обратиться по бесплатному номеру Национальной линии доверия – 150 или на сайт telefon150.kz, а также воспользоваться мессенджером WhatsApp по номеру 8(708)106-08-10.

Также помощь можно получить в кризисном центре общественного фонда «Жанұя орталығы» по телефонам: 8(7222) 56-64-53, 8(747) 429-23-44, в кризисном центре «Ульба» по номерам: 8(7232) 77-19-22, 8(705) 312-85-36, а также в Центре развития и адаптации «Феникс» по телефону 8(7232)52-29-42.

Что касается квалифицированной психологической помощи, есть несколько направлений работы.

– Психологи помогают адекватно воспринять происходящее, увидеть зерно, с которого начинается понимание «я – жертва». Ведь зачастую психология жертвы настолько тесно вплетается в жизнь, что женщины даже не могут заметить эту грань, где они стали жертвой, а где были здоровой личностью. Момент стирания грани ювелирно-деликатный, – отмечает психолог.

Специалист учит пострадавших от бытового насилия управлять своими чувствами, отслеживать реакции, преодолевать аффективные действия.

– В основном работа направлена на то, чтобы клиент осознал, что происходит с ним в настоящем времени. Потому что чаще они живут в прошлом – «это был мой выбор, я сама была виновата», или же в будущем – «сегодня потерплю, а через год что-нибудь изменится», – говорит Венера Кокенова-Жаксылыкова.

Отдельное направление работы в психологическом плане – помощь в формировании новых поведенческих моделей, благодаря которым не запускается «режим жертвы».

Часто социум обвиняет женщин, что они не уходят от мужей, а остаются, хотя подвергают опасности себя и своих детей. Как отметила практикующий психолог, решиться уйти от агрессора бывает очень тяжело.

– У неё уже сформировалась психология жертвы, и преодолеть этот паттерн поведения тяжело. Это как заново научиться ходить. Поэтому необходимы очные консультации с психологом или же групповая поддержка. К слову, психолог сам должен быть проработан в этом плане. Ведь работа с такими клиентами требует отдельной квалифицированной подготовки, – подчёркивает Венера Кокенова-Жаксылыкова.

В любом случае, будь вы просто прохожий или сосед, оставаться в стороне от проблемы бытового насилия нельзя. Если вы слышите, что за стеной ругаются и ситуация трансформируется в нечто большее, чем семейный конфликт, обратитесь в полицию. Только протянув руку помощи, можно помочь жертвам насилия выйти из порочного круга.

Дарья Антон

Коллаж Анары Муратовой