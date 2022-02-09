Противостоять инфекционным вызовам

Эпидемиологическая ситуация в регионе продолжает оставаться напряжённой и не позволяет снимать ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По сведениям Управления здравоохранения ВКО, на территории области снижение ежедневно фиксируемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией идёт крайне медленно, показатели остаются на довольно высоких значениях.

Всего за период пандемии в регионе было зарегистрировано 58 118 случаев заболевания КВИ, в том числе 46 549 (80 процентов) – с клиническими симптомами, 11 569 (20 процентов) – бессимптомной формы. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 4 279,7 (республиканский показатель – 6809,5).

В связи с выздоровлением выписаны из инфекционного стационара, в том числе с ковидной пневмонией, 26 819 человек, завершили домашний карантин 11 284 бессимптомных вирусоносителя. Всего благополучно справились с болезнью 38 103 человека.

– На 6 февраля за сутки зарегистрировано 109 случаев заболевания COVID-19, это 89 симптомных и 20 бессимптомных вирусоносителей. Кроме того, 8 случаев зарегистрировано как неидентифицированный КВИ (пневмония).

В условиях стационара лечение получают 426 больных. Занятость коечного фонда составляет 21,4 процента, сообщили в облздраве.

За сутки выписаны из стационаров 14 пациентов, в том числе с ковидной пневмонией: в Семее – десять человек, Усть-Каменогорске – двое, в Жарминском и Шемонаихинском районах – по одному человеку. Завершил домашний карантин 61 бессимптомный вирусоноситель.

6 февраля выявлено 112 очагов инфекции, 74 контактных лица. На контроле остаются 2 413 очагов инфекции с 1 320 контактными лицами. Все они находятся на домашней самоизоляции, за ними проводится ежедневное медицинское наблюдение.

В Восточно-Казахстанской области ПЦР-тестирование проводят 19 лабораторий, в которых всего обследовано свыше 1,3 млн человек, у более 58 тысяч восточноказахстанцев выявлен положительный результат. В рамках госзаказа и ГОБМП проведено 1 066 исследований.

В регионе также проводятся мероприятия в отношении граждан, прибывших на территорию Республики Казахстан через автопереходы. Санитарно-карантинный контроль осуществляется на участках «Ауыл», «Уба», «Бахты». Здесь выявлено 16 завозных случаев COVID-19. В основном вирусоносителями являются водители грузовых авто, осуществляющие перевозки в двухстороннем порядке.

Медики напоминают об особой важности вакцинации от COVID-19 в части профилактики заболевания и стабилизации эпидситуации в области. На расширение возможностей вакцинации для населения направлены все ресурсы региона.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников