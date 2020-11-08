Простые, но действенные меры 

Неоднократное использование одноразовых масок, ношение маски на подбородке и пренебрежение привычкой мыть руки… Опрометчиво полагать, что видимость соблюдения профилактических мер поможет избежать серьёзных последствий. Речь идёт вовсе не о штрафах, а о сохранности здоровья.

Организация противоэпидемических мероприятий направлена предотвращение завоза и распространения инфекции. В этот комплекс мер входят соблюдение социальной дистанции, ношение масок, обработка рук, а также проведение влажных уборок дезинфицирующими средствами Последующим кварцеванием и проветриванием помещений.

О том, как нужно придерживаться этих правил, рассказала директор ВКО Многопрофильного центра онкологии и хирургии Гульмира Сагидуллина.

– Для повышения уровня знаний по соблюдению противоэпидемических мероприятий среди сотрудников медицинских организаций и населения проводится обучение, ознакомление с постановлениями и приказами Министерства здравоохранения РК, главного государственного санитарного врача, – подчеркнула она.

На первый взгляд, что может быть проще ношения маски? Однако есть несколько важных нюансов, о которых не стоит забывать. Во-первых, одноразовые маски нужно использовать однократно. Во-вторых, надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок. При наличии вшитой гибкой пластины в области носа, её нужно плотно пригнуть по спинке носа для обеспечения более полного прилегания к лицу. Важно не прикасаться к маске во время ношения. Снимать её нужно за резинки (завязки), избегая касания фильтрующей поверхности. После этого стоит сразу же вымыть руки.

– Медицинские организации используют одноразовые трехслойные маски, меняя их каждые два часа, респираторы KN95, FFP2 с использованием в течение шести-восьми часов. Затем их утилизируют, – пояснила Гульмира Сагидуллина. – Лицам, находящимся на домашнем карантине, тоже следует менять маски не реже одного раза в два часа.

Не менее острый вопрос – утилизация средств индивидуальной защиты. Не все знают, как это делать правильно. Доказательство тому – разбросанные на улицах, наряду с полиэтиленовыми пакетами и другим мусором, медицинские маски. В домашних условиях использованные маски и салфетки следует сложить в отдельный пакет, герметично закрыть его и только после этого выбросить в мусорное ведро. Эти рекомендации относятся к медицинским отходам класса «А» (неопасные медицинские отходы, подобные ТБО).

– Во всех медицинских организациях при выявлении пациента с подозрением на COVID-19 или подтверждённым диагнозом использованные СИЗ подлежат обеззараживанию и удалению, как отходы класса «В» (чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы), – сказала директор онкоцентра. Не следует забывать и об обработке рук. Санитайзеры с антисептиком установлены в медицинских учреждениях при входе в здание, в шлюзе, коридоре, режимных кабинетах, кабинетах приёма врачей, фильтре.

С их помощью руки обрабатываются перед и после выполнения инвазивных процедур, проведения манипуляций с повреждением целостности кожных покровов пациента, с ранами и катетерами, контакта с пациентами с признаками инфекционных и паразитарных заболеваний. Также после контакта с кровью и другими биологическими жидкостями, выделениями больного. Напомним, при использовании антисептика необходимо нанести не менее трёх миллилитров на кисти рук и тщательно втереть в кожу до полного высыхания. Риск передачи вируса становится значительно ниже, если держаться на расстоянии от заражённого человека. Поэтому для обозначения безопасной дистанции в медицинских организациях нанесены разметки при входе в здание и в коридорах.

Этот диапазон составляет от полутора до двух метров.

Гульжан Естаева