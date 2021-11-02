Вести из районов

Просторно и комфортно

02.11.2021
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В Бородулихинском районе две многодетные семьи получили ключи от новых квартир.

В Новошульбинском сельском округе прошло значимое событие. В рамках региональной программы «Одноэтажный Восток» двум многодетным семьям вручены ключи от квартир в двухквартирном жилом доме.

Заместитель акима района Ерлан Селиханов передал Ольге Берин и Венере Жумагазиновой ключи от нового жилья, пожелав их семьям здоровья и счастья.

По данным районного акимата, Ольга Берин – мама четверых детей. Старшей дочери – 14 лет, самому маленькому исполнился год. Семья живёт на съёмной квартире, женщина находится в отпуске по уходу за ребёнком. Детей воспитывает самостоятельно, получает АСП и детское пособие.

– Дом новый, в нём светлые и большие комнаты, – поделилась радостью она. – Школа совсем рядом, есть детская площадка, словом, созданы все условия для комфортного проживания.

Венера Жумагазинова также воспитывает детей самостоятельно. Её старшему сыну семь лет, а самому младшему – год. Проживают они вместе с родителями женщины. По словам многодетной мамы, в очереди на получение жилья ждали недолго, шесть месяцев.

Она очень благодарна акиму Восточно-Казахстанской области и местным исполнительным органам за программу «Одноэтажный Восток». Благодаря её эффективной реализации у семьи теперь есть собственное жильё.

Дома площадью 86 квадратов построены по современным технологиям и оснащены всей необходимой инфраструктурой. Есть электричество, печное отопление, проведены водопровод, канализация.

В Бородулихинском районе в текущем году сданы в эксплуатацию восемь двухквартирных жилых домов (16 квартир), построенных по программе «Одноэтажный Восток» на общую сумму 214 928,0 тыс. тенге. Из них 52 206,0 тыс. тенге – из местного бюджета, 162 722,0 тыс. – из областного бюджета. Дома построены в Бородулихе на улицах Казахстанской, Подборной, в микрорайоне Кең дала, а в селе Новая Шульба – на улице Гагарина.  

Ерик Абитов

Фото акимата Бородулихинского района

Бородулихинский район

02.11.2021
38

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