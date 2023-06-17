Простое счастье врача

Свою профессию София Нагуманова когда-то выбрала душой и до сих пор не жалеет об этом.

Нет ничего дороже здоровья – об этом точно знают люди одной из самых почитаемых профессий. Накануне Дня медицинского работника хочется отдать должное всем, кто, дав клятву Гиппократа, посвятил свою жизнь врачебной деятельности.

В Восточном Казахстане в различных медучреждениях трудятся более 11 тысяч человек. Это врачи общей практики и узкие специалисты, медсёстры и обслуживающий персонал.

Вместе с коллегами встречает свой праздник и врач-терапевт поликлиники № 1 Усть-Каменогорска София Нагуманова. Она посвятила любимому делу – медицине – более 40 лет.

Терапевт – специалист широкого профиля, именно к нему первому обращаются люди с тревожными симптомами, сигнализирующими о наличии болезни. Терапевт должен обладать энциклопедическими знаниями, чтобы грамотно анализировать результаты исследований, ставить диагнозы и назначать эффективное лечение.

– Терапевту нужно быть в первую очередь психологом, способным выслушать, иногда поговорить с пациентом по душам. Бывает, ласковое слово и искреннее внимание способно заменить таблетки и уколы, – утверждает наша собеседница.

Специальности «лечебное дело» София Нагуманова обучалась с 1974 по 1982 год в Семипалатинском государственном медицинском институте. После окончания учёбы начала свой трудовой путь на терапевтическом участке Усть-Каменогорского амбулаторного центра. Проработав здесь без малого 25 лет, в 2007 году перешла в семейно-врачебную амбулаторию № 5, позже это медучреждение переименовали в поликлинику № 1 города Усть-Каменогорска.

– Наша работа многогранная, – говорит терапевт. – Мы ведём приёмы, а также диспансерные осмотры пациентов с хроническими заболеваниями. У меня, как у участкового врача, медика первичного звена, главная задача – как можно раньше выявить хронические социально значимые заболевания, о которых пациент даже может не догадываться, например, диабет, артериальную гипертонию, онкологические заболевания.

За годы деятельности София Нагуманова приняла сотни тысяч пациентов.

– У каждого, кто приходит на приём – свои жалобы и проблемы. Поэтому любому врачу очень важно обладать терпением и тактом. Моя задача – внимательно выслушать, понять, что беспокоит человека, и направить его к нужному специалисту, – делится наша героиня.

София Нагуманова признаётся, что всегда хотела помогать людям, и это желание не пропало и по сей день.

– Запомнился один случай из моей практики, – вспоминает она. – Будучи молодым специалистом, как-то ночью в общежитии, в котором я жила, мне пришлось принимать роды. Все прошло удачно, счастливые и благодарные родители назвали малышку в честь меня – Софией. Такие радостные моменты остаются в памяти и душе на всю жизнь.

Своими знаниями и опытом ветеран медицинского труда щедро делится с молодыми коллегами.

– У меня замечательные коллеги, которых я люблю и уважаю, с ними легко работать. Пользуясь случаем, хочу поздравить с наступающим Днём медицинского работника всех людей, выбравших когда-то одну из самых благородных профессий. Желаю коллегам не забывать и о своём здоровье! – передала пожелания медик.

Самой важной наградой за свой труд она считает здоровье пациентов, которые смогли победить болезни. При этом скромно умалчивает о своей роли в выздоровлении людей.

В честь профессионального праздника за достойный труд в сфере здравоохранения София Нагуманова награждена медалью «Халық алғысы» («Народная благодарность») от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Бахыт Сарсембаева