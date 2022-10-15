Просто и со вкусом

В Усть-Каменогорске завершили первый этап реконструкции парка «Металлург». Наряду с обновлённой брусчаткой и современными инсталляциями в полюбившемся горожанам месте отдыха облагородили пустырь со стороны улицы Стахановская. Более того, в планах – организовать работу парка даже в зимнее время.

Парк «Металлург» давно является особым местом для семейного отдыха. Каждый год жители областного центра с нетерпением ждут его открытия, чтобы весело провести время с детьми. Учитывая популярность парка, в акимате города решили осуществить на его территории масштабную реконструкцию. Ранее на главной аллее обновили брусчатку и установили красочные скульптуры героев современных мультфильмов. А совсем недавно в парке организовали новую входную группу, которая выходит на улицу Стахановская.

– Цветовая гамма выбрана неслучайно, – рассказывает главный архитектор фирмы «Астас» Борис Невзоров, который занимается дизайнерскими решениями в ходе реконструкции. – Мы руководствовались ассоциациями, связанными с природой. Это так называемый природный символизм. То есть парк – уголок природы посреди шумного города. Поэтому подобрали коричневые, оранжевые, жёлтые тона, в которых выполнена и новая входная группа. Слева на ней можно увидеть лаконичную инсталляцию в виде дерева, а справа предполагается установить конструкцию с названием парка.

К слову, обустройство дополнительной входной группы высвободило на углу проспекта Назарбаева и улицы Стахановская довольно большую территорию, на которой уже установили скамейки и урны.

– В будущем здесь планируется организовать зону отдыха, – объясняет Борис Невзоров. – Поставить палатки с напитками и тому подобное. Аналогичный сквер предполагается сделать на месте бывшего пустыря, где было много сухостоя, дикого кустарника, мусора.

И действительно, удалённая от аттракционов часть парка, выходящая на улицу Стахановская, давно нуждалась в благоустройстве. Сейчас этот участок не узнать – здесь уложена плитка, установлены новые скамейки, опоры освещения и даже намечено место для будущей архитектурной формы или памятника.

– Установили 43 опоры освещения, 37 скамеек, часть из них мы заменили полностью, кое-какие отреставрировали, – комментирует представитель подрядчика ТОО «Ka-Grupo». – В дальнейшем продолжим работу по заполнению пространства.

Стоит отметить, что неподалёку от новой входной группы расширили стоянку для автомобилей.

– Реконструкция парка запланирована давно, – рассказал аким областного центра Жаксылык Омар. – Эту работу мы решили провести в два этапа. Первый этап на сегодняшний день завершён. Сейчас производим оценку дальнейших работ, которые необходимо будет провести на втором этапе. Этим у нас также занимаются отдел ЖКХ и архитектор Борис Невзоров. До конца года нужно будет определиться с бюджетом, чтобы в следующем году полностью закончить обновление парка. А в начале следующего года совместно с депутатами маслихата будем утверждать бюджет. В идеале, до апреля нужно найти подрядчиков и за три месяца закончить то, что требуется. Мы нацелены сделать парк круглогодичным, и дать возможность жителям отдыхать здесь не только летом.

При этом концепция парка останется неизменной и привычной для жителей. Так, например, пруд на его территории осушать не намерены, но пообещали очистить водоём и снова сделать его привлекательным объектом ландшафта. Имеющиеся кафе также обещают оставить. Однако аким города рекомендовал провести работу с владельцами точек питания и убедить их в необходимости более современного оформления.

– Многое ещё хочется сделать, – добавил главный архитектор. – Например, клумбы, газоны в одном стиле. Малые архитектурные формы и так далее. Есть эскизный проект автогородка. Территория очень большая. Будем надеяться, что выделенных средств на втором этапе будет достаточно, чтобы всё это воплотить в жизнь.

Лилия Дроздова

Фото Аяужан Утеулиновой