Прославляя родной край

В Казахстане 2021 год ознаменован важной датой – 30-летием со дня обретения страной Независимости. За это время республика достигла больших успехов не только в экономике, политике, социальной сфере, но и в культуре, а также спорте.

С момента обретения страной Независимости Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев уделял внимание развитию казахстанского спорта. За эти годы построено множество спортивных комплексов, значительно возрос уровень профессионализма казахстанских спортсменов, что подтверждается их впечатляющими результатами на международных соревнованиях.

Казахстан занял своё достойное место как в олимпийском движении, так и в профессиональном спорте. Впервые республика как самостоятельное независимое государство участвовала в международных спортивных соревнованиях в 1991 году. На Олимпийских играх в норвежском Лиллехаммере в 1994 году дебютировала национальная сборная нашего государства. С тех пор спортсмены Казахстана 13 раз принимали участие в Олимпийских играх, где завоевали свыше 70 наград. Громко заявили о себе Геннадий Головкин, Дмитрий Баландин, Ельдос Сметов, Илья Ильин, Ольга Рыпакова, Александр Винокуров, Зарина Дияс, Юлия Галышева и многие другие казахстанские спортсмены.

ВКЛАД НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

За годы Независимости Казахстан в некоторых видах спорта заслуженно стал лидером. Особенно в единоборствах и боксе. По результатам Олимпийских игр именно боксёры принесли в копилку страны большее количество наград разного достоинства. Второе место по завоёванным медалям занимают тяжелоатлеты. Тройку лидеров замыкают легкоатлеты. Среди этих спортсменов немало восточноказахстанцев, что вызывает особое чувство гордости у земляков.

Например олимпийская чемпионка, прима казахстанской лёгкой атлетики Ольга Рыпакова, которая специализируется на прыжках в длину, тройном прыжке и семиборье. Она – двукратный серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпионка мира, трёхкратная победительница Азиатских игр, бронзовый и серебряный призёр Азиатских игр, рекордсменка Азии. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта международного класса.

В качестве признания выдающихся заслуг спортсменки в Усть-Каменогорске построен легкоатлетический манеж «Ольга Рыпакова», которому нет аналогов в Центральной Азии. К слову, в Восточном Казахстане за годы независимости открылось более 450 новых объектов, в том числе 17 физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, пять теннисных кортов, два ипподрома, три хоккейных модуля, три бассейна, два горнолыжных комплекса, 37 борцовских залов, 139 мини-футбольных полей, 137 хоккейных коробок, 102 спортивные площадки стрит-воркаут.

Кроме того, построены Дворец единоборств «Жекпе-жек», центральный крытый плавательный бассейн в Усть-Каменогорске, многофункциональный культурно-спортивный комплекс в Семее, школа-интернат для одарённых детей в спорте, спортивный интернат.

Ещё одним перспективным видом спорта в Казахстане является волейбол. Начиная с 1991 года, спортсмены казахстанского классического и пляжного волейбола стабильно добиваются успехов на международной арене. Женская сборная Казахстана по классическому волейболу неоднократно становилась призёром чемпионатов Азии и Азиатских игр, Кубка Азии, принимала участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Достойно представляет Казахстан на мировой арене пятикратный чемпион страны – восточноказахстанская женская волейбольная команда «Алтай». Примечательно, что в этом году волейболистки впервые стали победителями чемпионата Азии. Теперь перед клубом стоит задача показать себя на Олимпийских играх в 2024 году и войти в тройку сильнейших клубов мира.

Ещё одна из ярких спортсменок, прославляющая Восточный Казахстан и республику, – фристайлистка Юлия Галышева. В 2018 году она завоевала бронзовую медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в дисциплине «могул». До этого в истории Казахстана не было олимпийской медали во фристайле в дисциплине «могул», поэтому это историческая победа, которую высоко оценил Первый Президент страны.

Для занятий спортом и физической культурой в Казахстане созданы все необходимые условия. За годы независимости существенное развитие получил детский и юношеский спорт.

По данным Управления физической культуры и спорта, только в Восточном Казахстане создано 11,5 тысячи спортивных секций, в которых занимаются почти 500 тысяч человек. В регионе тренируют спортсменов по 94 видам спорта, в том числе 37 олимпийским, 26 неолимпийским, 16 паралимпийским, 12 национальным и трём техническим видам спорта.

За 30 лет Независимости в области подготовлено свыше 600 мастеров спорта международного класса, больше 1,6 тысячи мастеров спорта, около 6,5 тысячи кандидатов в мастера спорта. Появляются новые молодые талантливые спортсмены, выросшие на успехах независимости. Значит, традиции сохранены и новые олимпийские победы и свершения будут продолжаться.

ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО

Одним из главных достижений периода Независимости является возрождение и дальнейшее развитие культуры казахского народа, а также культур и традиций других этносов, населяющих Казахстан.

Сфера культуры получила мощный импульс развития, подкреплённая финансовыми ресурсами и высокой творческой отдачей. Так, по данным управления культуры, для стабильного развития отрасли в Восточном Казахстане в период с 1991 по 2021 год выделено более 110 миллиардов тенге. За эти годы удалось сохранить и расширить сеть организаций культуры и искусства в регионе. И на сегодняшний день это более 630 организаций, в число которых входят библиотеки, клубные организации, музеи, Дома дружбы, театры, кинотеатры, концертные залы, парки и зоопарки.

Особое внимание уделялось реконструкции и строительству новых объектов культуры. Только за последнее десятилетие, с 2011 по 2021 год, проведены ремонтно-восстановительные работы в 170 объектах культуры. На данный момент ведётся строительство ещё нескольких объектов.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев доминантой новой культурной политики обозначил идею духовной модернизации и обновления национального сознания «Рухани жаңғыру», призванную консолидировать казахский народ с его богатым культурным наследием и творческим потенциалом. При поддержке главы региона Даниала Ахметова в книжной серии «Абай әлемі» издано около 44 тысяч книг, которые пополнили фонд областных библиотек. Книги, изданные в этой серии, распространяются по библиотекам Восточно-Казахстанской области, а цифровые копии книг размещены в Казахстанской национальной электронной библиотеке КАЗНЭБ.

Восточно-Казахстанская областная библиотека имени А. С. Пушкина первой среди публичных библиотек Казахстана создала полнотекстовую электронную библиотеку «Біздің Абай». Сегодня она насчитывает более 2200 электронных копий книг Абая и абаеведов, а также других тематически связанных источников на 32 языках мира.

К слову, библиотеки со времени обретения Казахстаном Независимости стали не только местом, где можно получить доступ к книгам и периодическим изданиям, но и современными культурными, образовательными и досуговыми центрами, оборудованными техникой, соответствующей современным стандартам.

Большое внимание уделено изучению и сохранению историко-культурного наследия области в рамках программы развития научно-исследовательских работ в сфере археологии. Так, под руководством ведущих археологов страны Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева в курганах нашего региона обнаружено 26 тысяч артефактов. Восточный Казахстан представил республику на международной арене со знаменитой выставкой «Золото Великой степи» в Великобритании.

В нашей области ведётся серьёзная работа по формированию фондовой коллекции областного музея искусств. В рамках программы «Рухани жаңғыру» и музейного проекта «Арт Заман» приобретены полотна самых известных художников Казахстана.

Искусство и культура имеют большое значение в духовном обогащении народа. Тысячами специалистов проделана масштабная работа в этом направлении. И это только начало пути.

Дарья Антон

Фото из открытых источников