ПРОШЛОЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО   И БУДУЩЕГО 

Сегодня, в XXI веке, роль архивов в информационном обеспечении общества велика как никогда.

Если требуется подтверждение трудового стажа, размера заработной платы для оформления пенсии, восстановление утерянных документов, если необходимо подтвердить свои права на получение государственной награды и тому подобное – человек обращается в архив.

Этот районный архив существует 28 лет. С ноября 2020 года он переименован в КГУ «Государственный архив Глубоковского района Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области».

АРХИВ СТАРЫЙ – ЗАДАЧИ НОВЫЕ

Год от года количество документов, поступающих в архив, увеличивается. Большую их часть составляют документы от ликвидированных и обанкротившихся предприятий. Возросший поток поступлений на хранение документов, изменение пенсионного законодательства обусловили увеличение количества обращений в районный архив. В основном они касаются подтверждения трудового стажа, размера заработной платы, права собственности.

– Кроме сбора, хранения и обработки документов мы выполняем масштабную работу по исполнению запросов социально-правового характера от физических и юридических лиц. Кроме областей Казахстана, много запросов поступает из стран ближнего и дальнего зарубежья. Архив района продолжает развиваться и совершенствоваться в деле оказания государственной услуги, приёме документов на хранение и сборе материалов, – рассказывает руководитель отдела Айдар Абильмажинов.

Архивные документы – это бесценное хранилище информации о прошлом – для настоящего и будущего. Здесь хранятся документы представительных и исполнительных органов власти, учреждений и организаций всех форм собственности как действующих, так и прекративших своё функционирование. Профессиональный долг архивистов заключается в том, чтобы сохранить, приумножить и передать будущим поколениям исторически значимые источники, документы прошлого времени и документы, отражающие современную жизнь нашего общества.

На начало октября текущего года районный архив насчитывал 149 фондов, в которых находились 43 819 дел, в том числе по личному составу – 31 133, управленческой документации – 12 537, личного происхождения – 149 дел.

За девять месяцев 2020 года районным архивом оказано 1 666 государственных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе 1 604 услуги, поступившие через веб-портал электронного правительства, через автоматизированное рабочее место – 38 услуг и 24 услуги оказано через Госкорпорацию «Правительство для граждан».

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

Небольшой коллектив государственного архива работает на выполнение поставленных задач. Ответственный участок – всю отчётность по государственной услуге «Выдача архивных справок» на протяжении многих лет ведёт архивист высшей категории Вадим Лотов. Он также согласовывает вопросы с Центром обслуживания населения, проводит обучающие семинары с их специалистами.

Архивист Эльмира Акимбаева кроме своей основной работы возглавляет профсоюзную организацию. Елена Юрочкина отвечает за работу портала электронного правительства.

Большую лепту в становление районного архива в разные годы внесли ветераны: Кристина Аносова, Елена Дударева, Елена Головко, Валентина Левашова.

Как отмечают архивисты, основные приоритеты их работы – это доступность, качество, сотрудничество и эффективность. Коллектив государственного архива готов к конструктивному диалогу и сотрудничеству со всеми, кто неравнодушен к архивному делу, делу сохранения документов для будущих потомков.

Глубоковских архивистов отличают повышенная внимательность, высокий профессионализм и бережное отношение к истории. В своей работе они соединяют эти качества с современными технологиями хранения информации. И благодаря этому делают миллионы архивных записей доступными каждому.

Их работа чрезвычайно важна. Любой документ, любая вещь достойны бережного сохранения, и чем больше времени проходит с момента, когда этот документ создавался, тем большую ценность он приобретает.

– Хочу пожелать коллегам успехов в достижении поставленных целей. Уверен, что своим честным трудом наш коллектив и впредь будет помогать укреплять вековые традиции архивного дела в нашей стране, – сказал Айдар Абильмажинов.

Аида Ахметова

Глубоковский район