Духовность

Прошло заседание Клуба руководителей религиозных объединений

14.09.2021
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8 сентября 2021 года прошло очередное собрание Клуба руководителей религиозных объединений ВКО под председательством руководителя Управления по делам религий ВКО Н. Кунанбаева, где присутствовали руководители 12 конфессий региона.

На встрече обсудили Послание Президента Республики Казахстан от 01.09.2021 года народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», вопросы межэтнических отношений, религиозную ситуацию в регионе, соблюдение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях, проведение религиозных обрядов и процедуры вакцинации от COVID-19.   

Члены клуба приняли предложения по их исполнению.

Управление по делам религий ВКО

14.09.2021
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