Прощай, родная школа!

По всей области 3 и 4 июня выпускники 11 классов в торжественной обстановке простились со своими учебными заведениями. Для них прозвенел последний школьный звонок.

Торжественная линейка в регионе состоялась для 8204 выпускников одиннадцатых классов в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями – на свежем воздухе, с соблюдением дистанции и рекомендуемого 40-минутного регламента, при небольшом скоплении участников.

На тожественном мероприятии в средней школе № 9 Усть-Каменогорска, которая в следующем году отметит полувековой юбилей, была особая атмосфера. Смешанные чувства – радости и одновременно светлой грусти переполняли ее выпускников. Грусти – от расставания с родными учителями, одноклассниками и беззаботной школьной порой. И радости – от предвкушения начала новой, взрослой, самостоятельной жизни.

– Сейчас особенно важно сохранение школьных традиций, воспитание патриотизма и формирование ценности знаний и образования, – отметила директор средней школы № 9 Усть-Каменогорска Елена Мартыневская. – Мы организовали праздник для наших 18 выпускников в соответствии с концепцией «Birgemiz: TYЛЕК 2020» и в рамках празднования 175-летия Абая.

По словам заведующей учебной частью Елены Владимирцевой, среди 18 выпускников этого года – призеры областных и республиканских предметных олимпиад, победители спортивных соревнований. В частности, Глеб Беляев продемонстрировал высокие результаты по естественнонаучным дисциплинам. Николай Педченко – талантливый хоккеист. Ислам Кулаев также увлекается хоккеем, при этом он лидер школьного самоуправления, победитель республиканских конкурсов по казахскому языку, активный участник всех школьных мероприятий.

Большинство выпускников-хорошистов планируют сдавать ЕНТ и поступать в местные вузы, остальные выбрали обучение в колледжах региона по рабочим специальностям, востребованным на рынке труда.

В торжественном мероприятии приняли участие не только учителя, но и члены попечительского совета, классные руководители, родители.

Праздник начался с вручения аттестатов. Традиционного школьного вальса, к сожалению, не было. Зато дети и родители подготовили оригинальный танцевальный флешмоб.

– Мы верим в вас, вы – наше будущее, – подчеркнули в поздравительной речи родители. – В школе вы не только получали знания, но и выбирали жизненный путь, профессию. Теперь все зависит от результатов ЕНТ. ХХI век – это век знаний и современных технологий, новых специальностей, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Больших успехов вам, ребята!

Пожелала доброго пути молодым людям, которые скоро вступят во взрослую жизнь, учитель художественного труда Айсана Кабдылсаметова. Она подчеркнула, что для ребят открываются большие возможности и перспективы, главное – не упустить шанс.

– За 11 лет больше 20 тысяч раз для вас звенел школьный звонок, сегодня он прозвенит в последний раз, – сказала она. – Совсем недавно вы стояли на своей первой линейке, а сегодня прощаетесь со школой и делаете первый шаг во взрослую жизнь. Желаем вам успехов на этом долгом пути!

Трогательно прозвучали ответные слова от имени выпускников, которые поблагодарили педагогов, родителей за их труд и поддержку.

Ева Ким