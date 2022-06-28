Прорывные проекты Востока

В Восточно-Казахстанской области состоялось Выездное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан по вопросам развития сельскохозяйственного предпринимательства и кооперации.

Модератором заседания выступил председатель профильного комитета Али Бектаев, который особо отметил, что богатый опыт Восточного Казахстана в рамках рассматриваемой тематики окажется очень полезным для изучения и дальнейшего распространения в масштабе республики.

В работе заседания приняли участие сенаторы О. Булавкина, Д. Мусин, а также их другие коллеги – члены комитета, главы и представители различных министерств, ведомств, иных структур, ответственных за развитие сферы АПК Казахстана, местных органов власти, акимы городов и районов ВКО.

В рамках программы предусматривался диалог за круглым столом, доклады и выступления, ответы на вопросы, обсуждение актуальных проблем, посещение крупных хозяйств и компаний отрасли сельского хозяйства, сферы переработки разной продукции Восточного Казахстана.

Глава региона Даниал Ахметов подробно ознакомил гостей с результатами социально-экономического развития области за пять месяцев 2022 года.

В частности, отмечена устойчивая динамика роста по основным показателям. В том числе в секторе АПК, где реализуется ряд значимых проектов по глубокой переработке сельхозсырья. Это наблюдается как в животноводстве, так и в растениеводстве, а также на стыке смежных отраслей.

Так, за пять месяцев 2022 года валовой внутренний продукт сельского хозяйства в ВКО увеличился на 105 %, при среднем республиканском показателе 101,3 %. Инвестиции в основной капитал в аграрном секторе составляют 139 %.

– Я считаю, что ВКО имеет высокий потенциал роста в аграрном секторе. Свидетельство тому – 325 миллионов в долларовом выражении экспорта. Наша область производит максимально большое количество масличных культур в стране. Но если сравнивать уровень переработки, который достигнут, мы имеем свыше миллиона тонн мощности переработки масличных культур, что на 30 % превышает наши возможности по производству, – отметил Даниал Ахметов.

Заметный акцент аким области сделал на комплексных мерах по увеличению экспортного потенциала ВКО. Восточный Казахстан является, по его мнению, своеобразными воротами к очень ёмким товарным рынкам соседней страны.

– Всё это объективно вынуждает осуществлять коренные структурные изменения в местной экономике, – отметил Даниал Ахметов.

В содержательном докладе министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева изложен детальный анализ ситуации в сфере АПК Казахстана. В частности, он выделил основные причины, которые явно тормозят развитие сельского предпринимательства и сельхозкооперации.

Вместе с тем министр сообщил о целом пакете мер по стимулированию этих процессов. Это изменения в законы, новые подходы в выделении субсидий, разработке целевых и адресных программ. Об этом и многом другом «Рудный Алтай» расскажет в последующих номерах газеты.

С докладами также выступили представители министерств, ведомств, представители акиматов, главы сельхозкомпаний.

По итогам заседания будет сформирован пакет предложений и замечаний, который станет для сенаторов РК полезным и конкретным материалом, необходимым для повседневной законотворческой работы.

Народные избранники в рамках поездки посетили строящийся маслозавод в селе Предгорное. Руководитель предприятия Павел Писаренко рассказал о текущих планах и перспективах на будущее, ознакомил с работой цеха по очистке ядра семян подсолнечника, о возможностях переработки многих других масличных культур.

В ходе рабочей программы в ВКО сенаторы побывали в компании «Восток-Молоко», ТОО «ОХМК», обсудили актуальные вопросы и проблемы отрасли АПК, выразили удовлетворение от уровня делового общения и непосредственного знакомства с тружениками сельского хозяйства, специалистами.

Одним из ключевых направлений развития отрасли, по их мнению, является глубокая переработка сырья АПК ВКО, производство товарной продукции с высокой добавленной стоимостью, имеющей экспортный потенциал, способной приносить валютную выручку, обеспечивать продовольственную безопасность региона и страны в целом.

Таир Сапаргалиев

Фото Азамата Темирбекова