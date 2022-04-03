Проникновенный голос домбры

В Аягозском районе прошла авторская выставка «Домбыра, жүрегім мен үндесейді» (Домбра созвучна моему сердцу).

В Аягозе в филиале историко-краеведческого музея города Семея состоялась презентация авторской выставки мастера народных ремёсел, лауреата республиканского конкурса изготовителей домбры «Үкіли домбыра», педагога высшей категории Абдикарима Омарова.

По словам мастера, звучание казахской домбры – это искусство кюя, духовная ценность нашего народа, передающаяся из поколения в поколение.

На открытии выставки солисты районного дома культуры исполнили народные песни под аккомпанемент этого удивительного музыкального инструмента, изготовленного Абдикаримом Омаровым. В исполнении ансамбля школы искусств «Шығыс жұлдыздары» прозвучало несколько кюев.

Автор выставки рассказал об истории главного народного музыкального инструмента и её особом месте в казахской культуре. В рамках мероприятия Абдикариму Омарову вручили нагрудный знак Евразийского союза дизайнеров.

Ерик Абитов

фото ОВП Аягоза

Аягозский район