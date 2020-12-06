Промышленные контуры 

Экономика Курчумского района в недалёком будущем станет в некоторой степени обретать индустриально-промышленную направленность.

Выполнение комплексной программы развития приграничного района тут подразумевается само собой. Вместе с тем реализуется проект в новой для степного района сфере экономики – горнорудной промышленности.

В частности, продолжается строительство нового горно-обогатительного комплекса на Каршигинском месторождении. По официальной информации акимата Курчумского района, производственная мощность горного предприятия составит 350 тысяч тонн руды в год. Также создано около 200 новых рабочих мест, что является для жителей района позитивным и вдохновляющим фактором.

Рудный Алтай не зря носит своё имя, исторически известен наличием подземных кладовых, богатых на полезные ископаемые. Практическое их значение выражается в особой миссии. Предприятия становятся, как правило, градообразующими или солидными донорами местной экономики. Факт, который обнадёживает сельчан. Географическое положение и узнаваемость района или города зачастую зависит от дислокации на их территории подобных компаний.

Недавно информация о новой отрасли Курчумского района стала достоянием широкой аудитории в стране в ходе брифинга главы региона в Службе центральных коммуникаций.

Айдар Ибрагимов

Курчумский район