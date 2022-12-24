Прокурорская проверка

Риддер ТЭЦ вошла в число тепловых объектов, работу которых проверит Генеральная прокуратура РК. Также проверке подлежит деятельность ТЭЦ Экибастуза.

Напомним, в текущем отопительном сезоне в этих двух небольших городах была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба технологического характера.

После ЧС в Экибастузе Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательную проверку подготовки к отопительному сезону всех ТЭЦ, работающих на территории республики. Генеральная прокуратура РК сообщила, что на данный момент будут охвачены проверкой лишь некоторые ТЭЦ, результат деятельности которых вызвал ЧС местного масштаба.

– Мы однозначно планируем проводить проверки, но не по всем ТЭЦ, учитывая, что сейчас отопительный период. Мы понимаем, что некоторые проверки могут помешать нормальной работе этих предприятий, – отметил в ходе брифинга заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.

Потому на данном этапе сотрудники органов прокуратуры и уполномоченных органов будут организовывать проверки там, где сложилась кризисная ситуация, чтобы предотвратить повторение сценария, сложившегося в Экибастузе.

– Уголовное дело по ЧС в Экибастузе расследуется специальными прокурорами в Павлодарской области. Сейчас назначены все необходимые экспертизы и произведена выемка документов в государственных и иных органах. Круг подозреваемых пока не определён. По результатам проведённых экспертиз будет дана оценка действиям тех лиц, которые допустили ЧС техногенного характера. А также должностных лиц, которые подписали акты готовности города к отопительному сезону, – дополнил руководитель Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров.

Как отметили в Генеральной прокуратуре РК, уже начата проверка деятельности ТЭЦ в Риддере и по тепловым объектам Экибастуза. Остальные ТЭЦ республики тоже будут проверены, как только завершится отопительный период.

Софья Соболевская