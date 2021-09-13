«Прокачать» внутренние ресурсы

В преддверии нового сезона актёры Восточно-Казахстанского областного театра драмы «прокачали» внутренние ресурсы.

В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре прошёл уникальный тренинг по актёрскому мастерству. Профессиональными секретами и необычными техниками с артистами поделилась один из известнейших режиссёров Казахстана и Европы – Наталья Дубс.

Наталья Дубс – актриса, главный режиссёр Республиканского немецкого драматического театра. На подмостках она сыграла более 30 ролей, поставила свыше 20 спектаклей, получивших мировое признание критиков и зрителей. Кипучей энергии Натальи Васильевны хватает не только на творческую деятельность, но и педагогическую. Н. Дубс преподаёт актёрское мастерство и руководит немецкой актёрской группой при Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (Алматы).

Несмотря на насыщенный график работы, Наталья Васильевна приняла приглашение администрации театра приехать в Усть-Каменогорск. С собой она привезла программу мастер-класса, которая ранее не применялась в других театральных коллективах страны. Восточноказахстанские служители Мельпомены стали первыми, кто испробовал на себе необычную методику по совершенствованию актёрского мастерства.

В основе любого актёрского перевоплощения лежит грандиозное воображение, вызывающее яркие и разнообразные изменения энергетики. Чтобы создать атмосферу, единое дыхание на сцене, в зрительном зале, актёр должен быть наполнен ощущениями, чувствами, многомерным пониманием того, что происходит здесь и сейчас. У него должно быть обострено внимание и восприятие. На открытие и принятие собственного «я», на обнаружение в себе взгляда и вкуса художника, а также на формирование тонкого чувства партнёрства и ансамблевости и был направлен оригинальный мастер-класс Натальи Дубс. Программа занятий включала в себя разминку, всевозможные практические упражнения, этюды.

– Эта методика выстраивалась за годы моей созерцательной практики и личного актёрского опыта, – поделилась мастер. – С немецким театром мы часто выезжали за рубеж, много видели на международных театральных фестивалях, перенимали опыт разных театральных школ. Я, скорее, проводник, предлагающий варианты, нетрадиционные способы существования на сцене. Моя задача – привести актёров к собственной внутренней природе. А зёрна новых знаний прорастут лишь в случае потребности, дальнейшего интереса и непрерывной работы над собой.

В свою очередь, участники мастер-класса – артисты русской, казахской и молодёжной трупп отмечали несомненную пользу тренинговых занятий, которые позволили им освободиться от профессиональной «шелухи», внутреннего диссонанса и «прокачать» в себе новые ресурсы. Что особенно важно в преддверии открытия театрального сезона!

Дарья Шавлева

Фото автора