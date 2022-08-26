Пройдите медосмотр!

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Моей жене на работе сказали пройти медицинский осмотр. Подскажите, кто должен оплачивать его прохождение – работник или работодатель?
Ильяс Жансугуров, Глубоковский район
Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане обязаны проходить регулярное медицинское обследование. Это помогает формировать и укреплять здоровье, выявлять и предупреждать распространение заболеваний, в том числе профессиональных, отравлений, несчастных случаев, а также обеспечивать безопасность труда и охраны здоровья работников организаций, лиц, осуществляющих какую-либо хозяйственную и (или) производственную деятельность.
Медицинские осмотры бывают обязательные (при поступлении на работу и периодические) и профилактические (скрининги).
Как сообщают специалисты корпорации «Правительство для граждан», ежегодный медицинский осмотр должен проводиться один раз в год. При этом медицинские осмотры не входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Стоимость их прохождения производится согласно прейскуранту цен.
Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников является обязанностью работодателя, которые он должен проводить за счёт собственных средств.