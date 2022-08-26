Пройдите медосмотр!

Вопрос - ответ

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26.08.2022
829

Моей жене на работе сказали пройти медицинский осмотр. Подскажите, кто должен оплачивать его прохождение – работник или работодатель?

Ильяс Жансугуров, Глубоковский район

Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане обязаны проходить регулярное медицинское обследование. Это помогает формировать и укреплять здоровье, выявлять и предупреждать распространение заболеваний, в том числе профессиональных, отравлений, несчастных случаев, а также обеспечивать безопасность труда и охраны здоровья работников организаций, лиц, осуществляющих какую-либо хозяйственную и (или) производственную деятельность.

Медицинские осмотры бывают обязательные (при поступлении на работу и периодические) и профилактические (скрининги).

Как сообщают специалисты корпорации «Правительство для граждан», ежегодный медицинский осмотр должен проводиться один раз в год. При этом медицинские осмотры не входят в гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Стоимость их прохождения производится согласно прейскуранту цен.

Проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников является обязанностью работодателя, которые он должен проводить за счёт собственных средств.

26.08.2022
829

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