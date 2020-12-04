Проход в плей-офф? 

«Алтай Торпедо» ворвалось в топ-8 турнирной таблицы чемпионата страны.

Подопечные Виктора Богатырёва уверенно обыграли «Снежных Барсов». Устькаменогорцы принимали соперников из Нур-Султана на домашнем льду.

Перед началом матча участники минутой молчания почтили память прославленного экс-вратаря «Торпедо» и сборной Казахстана Владимира Бородулина.

Дубль Александра Дзедаева (второй – в большинстве), ассистентский хет-трик Яна Хоменко, голы Павла Скуматова (при игре в большинстве 5 х3) и Дмитрия Белохонова обеспечили «Алтай Торпедо» победу над «Снежными Барсами» в первой игре. Столичные хоккеисты смогли ответить только одной шайбой в третьем периоде – реализовал большинство Данил Бутенко (ассистировал ему Мади Диханбек). Игроки «Алтай Торпедо» долго искали ключи к воротам соперника и распечатали ворота «Снежных Барсов» при розыгрыше большинства

в формате 5 на 3.

Во втором периоде торпедовцы удвоили преимущество в счёте, а гости не смогли воспользоваться моментом и реализовать большинство в два игрока. В заключительном третьем периоде оформил свой дубль Александр Дзедаев, и не смог увеличить счёт Андрей Караваев – в противостоянии один на один голкипер «Снежных Барсов» Максим Павленко оказался ему не по зубам. Уже на последней, 59-й, минуте игры столичные хоккеисты забросили шайбу престижа – итог первой встречи: 4:1 – и победа «Алтай Торпедо».

Во второй игре подопечные Виктора Богатырёва всухую разгромили «Снежных Барсов». Усть-каменогорские хоккеисты не оставили шансов своим оппонентам, забив семь безответных шайб в ворота гостей из Нур-Султана. Игра для «Алтай Торпедо» начала складываться удачно уже с самого начала – на девятой минуте Максим Худяков открыл счёт, после защитник Эдуард Михайлов подключился к атаке и отправил вторую шайбу в ворота гостей. На 18-й минуте Ян Хоменко и Алексей Дзедаев «нарисовали» идеальную трёхходовку, и Павел Скуматов не промахнулся, забив третий гол.

Во втором периоде, в результате стремительных контратак Данияр Каиров и Денис Буденчук забросили ещё по шайбе. А в заключительном периоде Алексей Дерзаев и Ян Хоменко сделали счёт неприлично крупным – 7:0, и уверенная победа «Алтай Торпедо» во второй игре.

– Счёт не самый приятный. Совершаем массу ошибок, за которые соперник нас наказывает, но мы создаём достаточно моментов, чтобы счёт был совершенно другим, – отметил в послематчевом интервью главный тренер ХК «Снежные Барсы» Александр Истомин. – Команда не проигрывает в движении. Да, есть много индивидуальных ошибок, но это в силу возраста. Через «зону турбулентности» тоже нужно пройти. Самое главное – команда играет. Придёт и их время. Победы тоже придут со временем. Нужно пройти и через поражения. Отсутствие голов в большей степени действует психологически. Работы непочатый край. Результат обязательно будет.

Эта победа позволила подопечным Виктора Богатырёва подняться на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Казахстана и закрепить шансы на место в плей-офф.

– «Снежные Барсы» – молодая, быстрая команда. Так и предполагали, что игры сложатся таким образом. В первой – не помогли вратарю сыграть на ноль, во второй – сыграли более результативно. У нас тоже молодая команда, поэтому пока не хватает стабильности, – отметил главный тренер «Алтай Торпедо» Виктор Богатырёв.

Дамир Омаров

Пресс-служба ХК «Торпедо»