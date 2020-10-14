Прогулки поднимут настроение 

В Семее завершается строительство пешеходной улицы Абай жолы.

Это подарок Алматинской области к 175-летнему юбилею Абая. Работы по созданию пешеходной зоны начались в июне. Она пролегает от пересечения улиц Ауэзова и Селевина до мясокомбината.

– Работы начались в июне и на сегодняшний день находятся в стадии окончания, – рассказал руководитель производства работ Рафаил Хазипов. – В частности, здесь уложили брусчатку, появились велосипедная дорожка и зелёные насаждения, высажено порядка 2000 деревьев и 20 тысяч корней живой изгороди. Вместе с тем вдоль пешеходной дороги установлены гранитные стелы, на которых написаны семь изречений великого Абая. Общая протяжённость аллеи 2 100 метров. Также появились 124 скамейки, четыре детские и четыре спортивные площадки, фонари.

Специалист добавил, что в данный момент ведётся топо-съёмка, приехали геодезисты из Алматинской области. Уже прибыла группа по приёмке объекта.

Особого внимания заслуживает факт, что при строительстве новой пешеходной зоны максимально использовались материалы, которые предоставили местные производители: брусчатка, фонари, скамейки и урны. Бордюр привезен из Текели, игровые площадки изготовили в Алматы. Силами предприятия «Гордорстрой» изготовлена велодорожка.

На реализацию проекта было выделено более 600 млн тенге.

Наргиза Омарканова

Семей