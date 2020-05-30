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В Алтае появится аллея Герасима Зырянова. 

Прогулки под луной
Фото yarodom.livejournal.com/tag/казахстан

По информации акима Алтая Константина Передельского, аллея Г. Зырянова расположится возле КДЦ «Горняк». К благоустройству территории приступят в ближайшее время.  

– По плану здесь обустроят зеленую и пешеходную зоны, установят лавочки для отдыха, разобьют клумбы, а также оборудуют небольшую парковку, – сообщил Константин Передельский. – Горожане смогут совершать прогулки по алее как днем, так и ночью. Для этого установят современное уличное освещение. 

Новость о появлении нового места отдыха алтайчане восприняли с воодушевлением.  

– Хорошо, что родной город с каждым годом становится краше, – отметила  Тамара Исакова. – Хочется, чтобы таких преображений было больше. Мы всегда рады позитивным переменам. 

Добавим, что проект благоустройства аллеи реализуется по программе «Дорожная карта занятости – 2020». На эти цели из республиканского бюджета выделено 58,5 миллиона тенге.  

 

Дарья Рокотова 

Район Алтай 

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