Прогресс в действии: помощь, контроль и будущее

Инновации давно вышли за рамки лабораторий и научных центров. Сегодня они становятся частью повседневной жизни – помогают детям с особыми образовательными потребностями и одновременно усиливают контроль в сфере государственной службы. Сегодня мы познакомим читателей с двумя разными направлениями, которые объединяет стремление сделать общество лучше, а процессы взаимодействия – эффективнее.

ГОД ЦИФРОВИЗАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ



В Год цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ), объявленный Главой государства, в Казахстане особый акцент сделан на внедрение технологий ИИ в различные сферы экономики. Приоритетными целями цифровизации являются стимулирование экономического роста и системная поддержка бизнеса.



Искусственный интеллект должен стать ключевым драйвером повышения производительности и открытия новых рынков. Для бизнеса внедрение этих технологий означает автоматизацию принятия решений, получение проактивных услуг и существенное снижение издержек.

На данный момент единый план внедрения ИИ включает в себя 20 карт цифровой трансформации. Процесс охватит 72 сферы.



На недавнем заседании Правительства был подчёркнут высокий потенциал технологий в различных отраслях экономики и жизнедеятельности. Так, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о новой модели подготовки кадров в эпоху ИИ и трансформации компетенций студентов в прикладные решения через предпринимательство. Он привёл примеры успешных кейсов применения ИИ в вузах страны: национальный центр тестирования «AI-Talapker», систему контроля прозрачности онлайн-тестирования «AI-Прокторинг» и другие.



В Восточном Казахстане цифровые технологии также активно внедряются в сфере образования, IT и других отраслях экономики.



ПОДДЕРЖКА С ПЕРВЫХ ШАГОВ



Центр непрерывного и инклюзивного образования «Dana Bala», работающий при Восточно-Казахстанском университете имени С. Аманжолова, открыли благодаря региональному проекту по развитию инклюзивной среды при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области. Сегодня он выступает не просто как площадка для оказания помощи, а как полноценный инновационный хаб, в котором соединяются наука, практика и современные технологии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. Его деятельность выстроена таким образом, чтобы обеспечивать системную поддержку с самого раннего возраста.



– Центр создали для того, чтобы внедрить новейшие разработки в практические занятия и помочь самым маленьким казахстанцам с особенностями развития стать полноценными членами общества. Здесь не ограничиваются традиционными подходами. Параллельно с оказанием диагностических и образовательных услуг внедряются научные и опытно-экспериментальные разработки в области педагогики, психологии и коррекционного обучения. Это позволяет реагировать на существующие запросы системы образования и семей, а также формировать новые, более эффективные практики сопровождения, – рассказала руководитель центра «Dana bala» Алима Алипова.



Итак, что же полезного и интересного разработали для детей специалисты ВКУ имени

С. Аманжолова?



Профессиональный стол психолога-дефектолога – это современный многофункциональный комплекс. В комплект входят стол с сенсорным моноблоком и наклоняемой столешницей, тумба со встроенной песочницей и подсветкой, а также логопедическое зеркало. Комплекс дополнен удобным стулом с ящиком для хранения учебных материалов, который компактно убирается внутрь конструкции. Одной из ключевых особенностей является автоматическая регулировка: положение моноблока, угол наклона и высота столешницы настраиваются с помощью блока управления с учётом роста ребёнка. Это обеспечивает комфорт во время занятий и способствует более эффективному усвоению материала. На моноблоке загружены уникальные авторские программы, комплексные методики, четыре тренажёра: логопедический, нейро-тренажёр, математический и для общего развития, на государственном и русском языках.



Кресло-вертикализатор с двумя автоматизированными подъёмниками позволяет придать ребёнку сидячее, вертикальное, наклонное и лежачее положение. Все элементы вертикализатора регулируются, что позволяет адаптировать его под рост и индивидуальные особенности ребёнка. При необходимости подножки и спинка могут быть заменены на более крупные элементы без покупки нового оборудования, что делает устройство практичным и долговечным.



– Главная особенность модели – наличие автоматических механизмов вертикализации и наклона спинки. Управление осуществляется с помощью пульта, что значительно облегчает работу педагога и позволяет плавно менять положение ребёнка во время занятий. Это не только повышает комфорт, но и делает процесс обучения более безопасным и эффективным, – отметила Алима Алипова.



Кровать-вертикализатор – четырёхсекционная кровать с прочной конструкцией. Она позволяет легко изменять положение ребёнка – от горизонтального до вертикального или наклонного – с помощью автоматического управления. При необходимости она трансформируется в удобное кресло для приёма пищи, игр или занятий. Дополнительным преимуществом является регулируемая длина конструкции: при необходимости кровать можно увеличить до двух метров, что позволяет использовать её длительное время по мере роста ребёнка.



Центр «Dana Bala» стал уникальной средой, в которой инновации используются как технологические инструменты для кропотливой работы узких специалистов. Педагоги и коррекционные педагоги, нейропсихологи, логопеды, а также психофизиологи и специалисты медико-психологического профиля, как хирурги, скрупулёзно и тщательно собирают личность «по частям», корректируют особенности и выводят детей из инклюзии не скальпелем, а безопасными и мягкими устройствами, адаптированными под особые образовательные потребности.



НЕБЕСНЫЙ МАРШРУТ К БЕЗОПАСНОСТИ



Однако инновации – это не только про гуманитарную сферу. Они активно внедряются и там, где речь идёт о безопасности и контроле государственных организаций.



В КГУ «Центр информационных технологий» Управления цифровизации и архивов Восточно-Казахстанской области инновации приобретают уже иной характер. Здесь создаются решения, которые позволяют отслеживать нарушения и повышать эффективность работы ведомств.

Сегодня мы познакомимся с двумя разработанными моделями беспилотников, которые вскоре планируется внедрить в работу государственных структур.



Беспилотник «DJI Matrice 400» – это флагманская платформа для промышленной аэрофотосъёмки и инженерных задач. Дрон позволяет установить до семи разных модулей одновременно, включая камеры, тепловизоры, прожекторы и динамики. Он обеспечивает съёмку и передачу данных в режиме реального времени даже в тёмное время суток, в условиях тумана и сильного ветра.



– В работе с данной моделью беспилотника будет намного легче обнаружить множество правонарушений. Например, загрязнение воздуха, нарушения правил дорожного движения, незаконные свалки и выброс мусора, пожары, незаконное строительство, скопления людей в запрещённых и опасных местах, – перечислил возможности модели менеджер IТ-проектов в ВКО Андрей Охотенко.



Дрон способен выстроить маршрут самостоятельно при заданной области проверки. Ему доступны функции интеллектуального обнаружения, видимой и тепловизионной съёмки, AR-визуализации.

Беспилотник с док-стан-циями «DJI Matrice 4TD» – ещё одна актуальная модель, активно использующаяся для контроля и профилактики нарушений, – подходит для промышленной инспекции и поисковых операций.



– Беспилотник может находиться в воздухе до 54 минут, что позволяет проводить длительные проверки без частых посадок. Он оснащён несколькими камерами – широкоугольной, средней и телекамерой с разрешением до 48 мегапикселей, что обеспечивает детальную съёмку объектов, – отметил Андрей Охотенко.



Тепловизор фиксирует температуру, а лазерный дальномер эффективен даже на больших расстояниях. Беспилотнику не требуется дополнительный оператор для управления, достаточно задать координаты и функции, он сам будет фиксировать все нарушения и передавать данные в командный центр.



Современные технологии становятся частью повседневной и профессиональной сферы, упрощают многие рутинные задачи и способны помочь в решении актуальных проблем. Инновации больше не идеи далёкого будущего, а инструменты, которые используются каждый день. В одной локации ребёнок делает свой первый уверенный шаг с помощью умной системы поддержки, в другой – беспилотник предотвращает проблему, которая могла бы затронуть тысячи людей.

Ксения Бондаренко

Фото ЦНиНО «Dana Bala», КГУ «Центр информационных технологий»

