Программа максимум

В 2023 году в Восточном Казахстане планируется построить 256 домов в рамках реализации программы «Одноэтажный Восток».

Дома будут возводиться строительными компаниями по «офтейк-контрактам», после ввода в эксплуатацию их выкупят местные исполнительные органы и будут предоставлять очередникам. Также у жителей региона будет возможность приобрести жильё по данной программе в кредит при условии наличия 50-процентного первоначального взноса.

Как рассказали в областном управлении строительства, архитектуры и градостроительства, программа «Одноэтажный Восток» реализуется в регионе по инициативе акима области Даниала Ахметова с 2020 года. За этот срок было построено 1050 домов общей площадью 98 тысяч квадратных метров. Их выкупили местные исполнительные органы для дальнейшего распределения между представителями социально незащищённых слоёв населения, многодетными семьями, специалистами в сферах образования и здравоохранения. Отметим, что жильё по программе возводится не только в городах, но и в районах Восточного Казахстана, что немаловажно, поскольку много многодетных семей проживает именно в сельской местности. И там же чаще всего наблюдается дефицит педагогов и медицинских работников, а собственный дом – это хороший стимул жить и работать на селе.

По информации управления, за последние три года для выкупа выделено около 12 млрд тенге из областного бюджета. Обеспечены жильём 800 многодетных семей, 88 домов получили представители категории социально уязвимых слоёв населения, 14 – дети-сироты и 148 – другие категории очередников.

В своеобразном тандеме программа «Одноэтажный Восток» сработала с программами и комплексными планами развития приграничных территорий и бывших районных центров. В этих населённых пунктах с 2020 года было построено и введено в эксплуатацию 63 дома для многодетных семей и социально уязвимых слоёв населения.

Кроме того, в 2021 году было построено пять двухквартирных домов площадью 0,9 тыс. кв. м в приграничных сёлах Тарбагатайского района.

В 2023 году предусмотрено строительство 265 домов в городах и районах общей стоимостью более четырёх миллиардов тенге. В управлении строительства отметили, что жильём будут обеспечены 93 малообеспеченных многодетных семьи, проживающих на селе.

В целом же, по данным ведомства, в текущем году за счёт всех источников финансирования планируется возведение 952 тыс. квадратных метров жилья, а это более 9 тысяч квартир. Общая стоимость составит 190 млрд тенге. Многоквартирные дома будут строить в Усть-Каменогорске, Риддере, Глубоковском, Уланском и Зайсанском районах.

Стоит отметить, что в последние годы заметно увеличился объём строительства коммерческого жилья за счёт частных инвестиций и в текущем году рост составил 116% к прошлому году.

Мария Перова