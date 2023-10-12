Профсоюзы сегодня: роль, значение, возможности

В Справедливом Казахстане человек труда должен пользоваться особым почётом. Социальные реформы, озвученные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана, созвучны с ключевыми ценностями профсоюзов, призваны стать стимулом для дальнейшей модернизации их деятельности и повышения эффективности защиты человека труда. Учитывая человеческий потенциал и понимая его важность, Президент страны отметил важную роль современных профсоюзов в социально-экономическом развитии страны.

Казахстанский профсоюз не только выжил в кризисных условиях 90-ых годов прошлого века, но и поднялся сегодня до уровня сильной и сплочённой организации. На данный момент профсоюзы объединяют в своих рядах более двух миллионов казахстанцев. Успешно действуют профсоюзные организации и в Восточно-Казахстанской области. Они проводят большую важную и нужную работу.

Об этом мы поговорили с председателем Территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный Центр ВКО» Темирбеком Касымжановым.

– Темирбек Жумакулович, расскажите, как растёт и развивается профсоюзное движение? В чём главная цель и задача профсоюзных объединений?

– Профессиональные союзы являются важнейшим общественным институтом, призванным защищать интересы и права трудящихся. Они выступают за дальнейшее укрепление социально ориентированного государства, ведут постоянный диалог с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, объединениями работодателей. Одна из главных задач профсоюза – следить за своевременностью выплат заработной платы во всех сферах, и чтобы эта оплата соответствовала трудовому вкладу каждого человека. Федерация профсоюзов в последнее время нацелена на повышение доходов населения, чтобы соответствовать стандартам МОТ. Многие не знают, но увеличение минимальной заработной платы (МЗП) с 42,5 тысяч тенге до 70 тысяч и, начиная с нового года, до 85 тысяч – это меры, инициированные профсоюзом. В Казахстане необходимо ратифицировать Конвенцию Международной организации труда №131 «Об установлении минимальной заработной платы с особым учётом развивающихся стран». Этот документ закладывает систему защиты наёмных работников от неоправданно низкой заработной платы, кроме того, содержит предложения о процедуре установления МЗП. В случае ратификации минимальная заработная плата должна составлять, как минимум, 50 процентов от медианной зарплаты. Например, среднемесячная зарплата – 260 тысяч, значит, МЗП должна быть 130 тысяч. Одно из главных направлений деятельности профсоюза – поэтапно достичь повышения.

– Сколько членов объединяет организация сегодня? Почему люди вступают в профсоюз, какие преимущества даёт это членство?

– В настоящее время Федерация профсоюзов является самой мощной и многочисленной общественной организацией страны, объединяющей порядка двух миллионов членов профсоюзов. В регионе действуют 14 отраслевых профсоюзов – это 85 тысяч членов. Профсоюзной организации в Казахстане исполнилось 118 лет. А областной – 103 года. Это наиболее устойчивое общественное объединение в стране, профессионально занимающееся защитой прав работников. Деятельность направлена на улучшение условий производства и урегулирование трудовых споров. Организации представлены во всех районах и городах. Также профсоюзы в своей деятельности независимы от государственных органов всех уровней, политических партий, работодателей и их объединений. У нас есть юридическая клиника, где консультации по всем вопросам проводятся бесплатно. Мы бесплатно защищаем работников в суде. За последние восемь месяцев к нам присоединились 3578 новых членов. С каждым годом наши ряды растут. Потому что люди знают, что мы действительно защищаем интересы и права работников. Раньше профсоюз воспринимали как организацию, выдающую путёвки в санаторий. Сейчас всё кардинально поменялось, и мы занимаемся вопросами социальной помощи работникам.

– Каковы возможности профсоюза в решении социальных проблем?

– Профсоюз решает вопросы через социальное партнёрство, участие в котором – одно из важнейших направлений деятельности. В нашем регионе существует давняя традиция социального партнёрства. Оно осуществляется через трёхстороннее соглашение между государственным органом, профсоюзом и работодателями. Например, у нас есть областное соглашение на 2021–2023 годы. Все вопросы, поднятые нашим профсоюзом, включены в него, подписаны нашими социальными партнёрами и сейчас реализуются, однако срок его уже подошёл к концу. Теперь мы готовим новое соглашение на 2024–2026 годы. Есть комиссия, которая ведёт контроль за выполнением его условий. Она ежемесячно проводит заседания, рассматривает вопросы своевременной выплаты заработной платы, ход выполнения задач, полученных через социальное партнёрство, и вопросы обеспечения безопасности труда.

– В центре внимания профсоюзов всегда были вопросы безопасности на рабочих местах. Как изменился уровень производственного травматизма?

– Действительно, безопасность трудящихся – одна из приоритетных задач профсоюзных организаций. Принципиальная позиция Федерации профсоюзов в этом вопросе такова: человек должен прийти на работу и живым, здоровым вернуться домой. Президент уделяет особое внимание совершенствованию мер безопасности труда и предлагает каждые пять лет проводить аттестацию производственных объектов по условиям труда. Профсоюз также поднимал этот вопрос на протяжении многих лет. Однако на производстве ежегодно погибают более ста человек. Наша цель – уменьшить это количество. Что для этого нужно сделать? В первую очередь провести аттестацию рабочих мест. 2023 год объявлен «Годом безопасного труда». За девять месяцев текущего года в Восточном Казахстане, по сравнению с прошлым годом, количество несчастных случаев снизилось на 30%. За этими цифрами – большая проделанная работа. Стоит упомянуть и о проекте «Народный контроль», который призван предотвратить несчастные случаи на производстве при участии обученных работников с особыми потребностями, получившими травмы на производстве. Данный проект предусматривает повторное трудоустройство работников, получивших травмы на предприятии.

Уже долгие годы обсуждался вопрос по снижению пенсионного возраста для шахтёров и всех тех, кто работает на опасных, вредных производствах. Он также поднимался профсоюзом в течение многих лет. Думаю, в этом году Президент РК в своём Послании обозначил его решение. Работникам, занятым во вредных условиях, с 55 лет будет выплачиваться специальное пособие.

– Какие интересные примеры местных профсоюзных инициатив Вы приведёте?

– Вопрос социальных выплат пострадавшим вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне не решался уже много лет. По инициативе нашего профсоюза в 2021 году данный вопрос включили в областное трёхстороннее соглашение. Благодаря этому люди получают долгожданные выплаты. Другой пример – повышение заработной платы на 25 процентов для работников сельской местности, занятых в сферах здравоохранения, лесного хозяйства, ветеринарии. Это тоже является нашей инициативой по привлечению специалистов в село. В региональное соглашение мы включили предложение по выплате простым школьным работникам в размере одной заработной платы во время отпуска. Сейчас такие выплаты получают тысячи человек.

– Как вы считаете, можно ли сделать профсоюз более привлекательным для молодёжи?

– Мы уже ставим вопрос о привлечении молодых людей, проводим разные мероприятия с участием молодёжи. И я даже был удивлён тем, насколько они заинтересованы работой профсоюза. Теперь в этих целях мы решили создать молодёжный центр «Келешек».

– Раньше говорили, что сильный профсоюз способствует повышению производительности труда? Актуально ли это сейчас?

– Нет, сейчас ситуация другая. В советское время существовал только один работодатель – государственный орган. А сегодня работодателей стало больше. Профсоюз должен прийти к соглашению со всеми и работать с каждым. Это непростая задача.

– Какие события этого года Вы считаете наиболее значимыми в жизни профсоюзной организации?

– В этом году мы завершаем реализацию регионального трёхстороннего соглашения. Особенно рады тому, что оно было исполнено. Тем самым мы решили многие проблемы наших рабочих. Что касается планов, то сейчас разрабатываем новый проект на ближайшие годы. И продолжим работу по вопросам заработной платы и обеспечению безопасности труда.

– И традиционный вопрос в завершение интервью. Что Вы хотите пожелать всем работникам нашей области?

– Как известно, в концепции профсоюза говорится, что главная ценность общества – это «Человек труда». Он заслуживает самого искреннего уважения. И основная цель, стоящая перед профсоюзом – это создание условий для трудящихся. Желаю им здоровья, благополучия, и чтобы их труд был всегда востребован и оценён по достоинству. Профсоюз всегда стоит на защите вашего труда.

Мадина Кайнарова