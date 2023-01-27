Профессию – со школьной скамьи

С этого года в Казахстане в пилотном режиме запускается проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей. Это позволит им получить одновременно и среднее, и средне-специальное образование.

На основании приказа Министерства просвещения РК «О внедрении экспериментальных образовательных программ по рабочим квалификациям для обучающихся 10–11 классов общеобразовательных школ, реализуемых в организациях ТиПО» утверждён алгоритм проекта. Он будет реализовываться в 2023–2025 годах во всех регионах Казахстана.

– Это даст возможность школьникам по завершении обучения параллельно с аттестатом получить диплом колледжа и выйти на рынок труда, – подчеркнул министр просвещения РК Гани Бейсембаев.

Если говорить детально, ученики старших классов получают уникальную возможность одновременно обучаться и в школе, и в колледже. То есть после уроков они смогут получать рабочую квалификацию.

Отметим, что подготовка обучающихся школ по рабочим квалификациям будет осуществляться в организациях ТиПО на добровольной основе за счёт государственного образовательного заказа в соответствии с рекомендуемым министерством перечнем 16 квалификаций.

– Для реализации экспериментальной образовательной программы в регионе определены три колледжа: Усть-Каменогорский колледж строительства, Казахстанско-Корейский колледж «Квансон», Школа-интернат-колледж села Маркаколь, – пояснили в Управлении образования Восточно-Казахстанской области. – Перечень школ, участвующих в программе, будет известен по окончании приёма выпускников 9 классов. Приём в колледж по этому проекту будет проходить в соответствии с Типовыми правилами.

В ведомстве отметили, что занятия в школах и колледжах будут проходить в штатном режиме. Учебный процесс организуют по специальному графику. По окончании обучения участники проекта получат школьный аттестат и диплом о присвоении рабочей квалификации.

Ещё одно новшество в сфере среднего образования – перенос даты последнего звонка. В 2023 году для школьников всей страны последний звонок прозвенит первого июня. Об этом сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова.

Напомним, в августе прошлого года Минпросвещения утвердило решение о продлении учебного года в Казахстане на две недели – теперь учебный год будет завершаться 31 мая.

– Продолжительность учебного года в казахстанских школах составляет 36 недель. Традиционно он начинается 1 сентября. С нынешнего года учебный год завершится 31 мая. В этот учебный день, помимо уроков, будут проводиться внеклассные мероприятия с учётом возрастных особенностей детей, – пояснила Гульмира Каримова.

Отметим, каникулярный период остаётся прежним. Всего казахстанские школьники учатся 170 дней в году, отдыхают – 195 дней.

Татьяна Кравченко