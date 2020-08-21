Профессия стойких духом

18 августа свой профессиональный праздник отметили казахстанские пограничники.

В этом году Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан исполнилось 28 лет. На протяжении этого времени надёжные защитники рубежей продолжают охранять границу государства, возлагая на себя огромную ответственность.

Среди представителей этой доблестной профессии – капитан Жандарбек Баимбетов, отличившийся безукоризненной дисциплиной и следованием служебному долгу. На сегодняшний день он возглавляет пограничную заставу «Туат» пограничного управления по Зайсанскому району. В Восточно-Казахстанскую область прибыл в 2015 году, сразу после окончания Военного института Национальной гвардии РК.

– Первое время сталкивался с некоторыми трудностями в работе, ведь Пограничная академия и Национальная гвардия – это, казалось бы, две абсолютно разные вещи. Однако их объединяет одно – то, что мы вносим свой вклад в дальнейшее процветание страны и сохранение спокойствия её народа с помощью знаний и решимости, – вспоминает Жандарбек Баимбетов.

Родился Жандарбек в селе Махамбет Казыгуртского района Туркестанской области в семье индивидуального предпринимателя и школьной учительницы. Из четырёх детей он единственный, кто выбрал своим жизненным призванием пограничную службу. Родители безмерно горды, что их сын защищает границу страны, верят в его светлое будущее и осуществление мечты – стать командиром. А достичь желаемого можно лишь безупречной службой.

…В начале августа у жителя села Ахметбулак было найдено незарегистрированное оружие. Узнав о том, что гражданин хранит ружьё в своей машине, начальник заставы капитан Баимбетов вместе с участковым инспектором отдела полиции Тарбагатайского района держали его под наблюдением около восьми часов. После чего осуществили задержание. За незаконное хранение оружия мужчине выписали штраф.

Немаловажное значение в работе пограничников имеют доверительные отношения с местным населением. Действуя сообща, они могут предотвратить факты незаконной охоты или сбора редких растений. Поэтому с жителями сёл Жанааул и Ахметбулак часто проводятся совместные мероприятия.

Кроме того, сотрудники пограничной службы стараются оказывать помощь многодетным семьям и всем, кто в этом нуждается.

Гульжан Естаева

Зайсанский район