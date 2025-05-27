Профессия сильных духом

С чего начинается Родина? Вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос точнее, чем человек в военной форме. Особенно если это не просто униформа, а символ всей жизни. Майор воинской части 3477 Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии Республики Казахстан Дархан Мухтариев знает это не понаслышке. С ним мы и поговорили о модернизации армии, новых технологиях и том пути, который мужчины (и, как выяснилось, и женщины) выбирают сердцем.



В детстве многие из нас мечтают быть космонавтами, врачами, артистами, а Дархан Мухтариев, ещё сидя за школьной партой, знал, что станет военным. Это было не просто решение подростка, увлечённого формой и фильмами про героев, а осознанный выбор, за которым последовали годы подготовки: физической, моральной и интеллектуальной. Не потому, что семья – династия военных (как раз наоборот, он первый кадровый военный в роду), а потому что чувствовал: его путь – защищать.



Сегодня он руководит отделом воспитательной и социально-правовой работы, с помощью которой армия формирует личность не только солдата, но и гражданина. Службу начал в 2010 году, и с тех пор, вот уже 15 лет, неизменно следовал своему пути по строевому уставу.



АРМИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ



Военное образование в Казахстане давно вышло за рамки классического строевого обучения. Уже на этапе поступления будущих офицеров направляют по профилю. Это не просто формальность – система профориентации в военных институтах позволяет определить, где курсант будет наиболее эффективен – в инженерии, управлении, разведке или воспитательной работе. Действующая в армии система профессионального отбора нацелена на оценку по индивидуальным качествам, и уже на их основе определяется профиль подготовки. Это не только кадровый подход, но и системный взгляд на развитие Вооружённых Сил в целом.



Последние годы армия Казахстана находится в фазе активной модернизации. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в одном из своих Посланий народу Казахстана, перед Вооружёнными Силами стоит задача идти в ногу со временем, а это – новая техника, новые подходы, новые компетенции.



– В Национальную гвардию поступают современные образцы вооружения – к примеру, легкобронированная техника. В современных реалиях показали эффективность дроны и беспилотные летательные аппараты, как в разведке, так и в качестве оружия. Сейчас наша армия также обучает операторов дронов – это не фантастика, а необходимость. Параллельно с этим мы учим личный состав противодействовать такой угрозе, – объясняет майор.



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ



Имидж Вооружённых Сил растёт, и не только благодаря новому оснащению. На армию стали смотреть как на жизнеспособную и привлекательную структуру. Увеличение социальных гарантий – не просто формальность, а важный сигнал для молодёжи, ищущей своё место в жизни.



– Сейчас военнослужащие получают ежемесячные выплаты на жильё, которые не зависят от звания и выслуги. Зарплаты в этом году подняли где-то на тридцать процентов. Это выравнивает социальный статус и делает службу по контракту привлекательной, – рассказывает Дархан Мухтариев.



Добавим к этому льготы на проезд в общественном транспорте, медицинское обеспечение, форму – от берцев и носков до «парадки» – за счёт государства. Армия обеспечивает не только безопасность, но и стабильность. Реформы, льготы, повышение зарплат – всё это работает на один стратегический эффект: профессия военного снова становится престижной.



Повышается статус армии и через сферу культуры: за последние годы снято несколько фильмов о Национальной гвардии. Среди них «Шестой пост» о побеге заключённых в Актау в 2010 году, «Казбат» о столкновении в 1995 году на таджикско-афганской границе, «Беркут» о бойцах спецподразделений.



– Эти ленты помогают показать и рассказать, кто мы такие, через массовую культуру. Пусть это не документальные фильмы, но они основаны на реальных событиях, повествуют о мужестве и героизме наших солдат, – отмечает майор.



АРМЕЙСКИЙ БЫТ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ



Стереотипов о казарменной жизни немало, но большинство из них – отголоски 1990-х, уверяет Дархан Мухтариев.



– Траву никто не красит. Бордюры – да, но по распорядку. В остальном всё современно: чистые казармы, сбалансированное питание, нормальные условия. Питаются солдаты по меню, которое учитывает нагрузку, витамины, калорийность, – объясняет майор.



Кстати, готовят в армии сейчас наёмные повара, а не сами солдаты.



В рационе есть фрукты, овощи, даже отдельные пайки для патрулей.



Медицина – ещё один важный элемент армейской заботы. В каждой части есть лазарет, фельдшерами подразделений проводятся профилактические осмотры. Специально выдаются витамины, в период ОРВИ даже рацион меняется. При необходимости подключаются госпитали и устанавливается взаимодействие с гражданскими больницами. Особенно следят за здоровьем солдат-срочников.



Личное время у солдата есть, пусть его и немного. Кто-то звонит домой, кто-то подшивает форму, кто-то читает. В выходные дни организуются спортивные мероприятия, выезды в кино, концерты, экскурсии в этнопарки. Для приезжих это особенно важно, ведь многие из них никогда не были в Восточном Казахстане.



– Мы сотрудничаем с областной филармонией, драмтеатром. Нам рады, мы рады. Солдаты – тоже люди, им интересно и познавательно посещать культурные мероприятия, – говорит Дархан Мухтариев.



КОНТРАКТ: ВЫБОР СО СМЫСЛОМ



Контрактная служба – один из главных путей построения военной карьеры. Требования к кандидатам выдвигаются жёсткие: прохождение срочной службы или военной техшколы, отсутствие судимостей у самого солдата и ближайших родственников, обучение, стажировка, сдача экзамена.



Но и перспективы внушительные.

– В системе оплаты учтены звание, стаж, должность и так называемая «классность» – прибавка к окладу до тридцати процентов. Вообще, некоторые контрактники получают больше, чем офицеры, – рассказывает майор.



Также выплачиваются подъёмные при переводе в другой регион, оказывается помощь при рождении ребёнка, свадьбе, утрате близких. Медицинское обслуживание – бесплатное. Выход на пенсию по выслуге лет – ещё один плюс. Кстати, премии все получают одинаковые, вне зависимости от звания, ведь в армии все равны перед поставленными задачами.



Для многодетных служащих, отцов и матерей-одиночек предусмотрены дополнительные меры поддержки. Но, как замечает майор, армия – это не только льготы, в первую очередь это ответственность.



ШКОЛА МУЖЕСТВА



Женщины в казахстанской армии – не экзотика, а реальность. Правда, на срочную службу прекрасный пол в нашей стране не призывают, а вот по контракту – пожалуйста.



– У нас нет деления на «мужские» и «женские» задачи. Есть только ответственность и профессионализм. Женщины-военнослужащие несут службу наравне с мужчинами. Есть, конечно, специфические задачи – например, обыск женщин-нарушителей, который выполняют только женщины. Есть девушки-сослуживцы, на которых мы сами равняемся, – подчёркивает Дархан Мухтариев.



Особое внимание в Национальной гвардии уделяется патриотическому воспитанию. Проекты вроде школьных классов «Жас Беркут» стали важной частью этой работы. Экскурсии, уроки мужества, военно-полевые игры – всё это формирует у молодого поколения бережное отношение и любовь к Родине.



Дархан Мухтариев служит уже 15 лет. За это время армия изменилась, стала современной, технологичной, открытой. Но главного она не утратила – смысла. Служить – это не просто работа, это выбор, сделанный однажды и навсегда. Иначе и быть не может, ведь люди этой профессии призваны защищать своих близких, свою страну.



Слово «Родина» в армии не просто риторика. Это – мотивация, система координат и личная клятва. А значит, можно быть уверенными – на передовой стоят те, кто выбрал этот путь сердцем.

Дамир Омаров

Фото Жібек Нұрахмет

