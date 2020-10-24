Традиционно в последнее воскресенье октября в Казахстане отмечается День работников системы социальной защиты.

Можно с уверенностью сказать, что их работа не связана с материальной выгодой – профессию они выбирают по зову сердца. Ежедневно социальные работники помогают малообеспеченным, людям с особыми потребностями, пенсионерам и другим социально уязвимым категориям граждан. Благодаря им оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях люди находят решение своей проблемы. От ответственности, добросовестного выполнения своего дела, неравнодушного отношения к нуждающимся и благородства души работников системы социальной защиты зависит социальное самочувствие казахстанцев в целом.

На сегодняшний день услуги представителям социально уязвимых слоёв населения по региону оказывают более трёх тысяч человек. Их деятельность имеет много направлений, но все они объединены одной целью – заботой о людях, которым нужна социально-правовая защита. При этом, помогая одному конкретному человеку, решается общегосударственная задача – чтобы каждый гражданин имел доступ к социальной справедливости и социальным гарантиям.

– Всесторонняя социальная защита населения является одним из главных направлений политики, проводимой Главой государства и Правительством страны, – сказал руководитель Управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области Жасулан Сарсебаев. – Поэтому в нашем государстве сформирована конкретная система по защите пожилых людей, многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов и детей. Главное богатство этой сферы – люди благородной души, с высочайшим профессионализмом и прекрасными человеческими качествами, помощи которых ждут тысячи восточноказахстанцев. Неутомимая деятельность работников социальной защиты по укреплению в душах людей веры в добро и справедливость заслуживает самой глубокой благодарности. В этот праздник выражаю вам безграничную признательность за ваш тяжёлый, но нужный труд, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и больших новых успехов на благо страны.

Татьяна Кравченко